Nikolas faz suspense sobre candidatura ao Governo de Minas

Cotado como um dos nomes para a disputa pelo Palácio Tiradentes em 2026, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que “não fechou a porta” para uma candidatura ao governo de Minas Gerais. Nessa segunda-feira (5/1), em coletiva de imprensa, o parlamentar ressaltou que a decisão está longe de ser tomada e que passa, sobretudo, pelo receio de abrir mão do espaço que hoje ocupa no Congresso Nacional.

Nikolas admite que a possibilidade de concorrer ao Executivo mineiro segue no radar, mas faz questão de frisar que o momento é de cautela e diálogo. A decisão, segundo ele, não será individual. “Acredito que ainda tem tempo. Fico ainda na definição dessa decisão pelo governo ou para deputado federal. Toda a definição, obviamente, será em um grupo, não é somente eu”, afirma.

O deputado diz, no entanto, que seu “coração”, assim como o de pessoas próximas, ainda aponta para a permanência em Brasília. Ele avalia que sua atuação política ultrapassou as fronteiras de Minas e ganhou projeção nacional, o que tornaria a migração para o Executivo um movimento de risco. “A gente tem ainda muitos locais que a gente pode ocupar ali dentro e eu acho que a minha voz é uma voz importante e que eu, me direcionando para o executivo, obviamente, essa voz será perdida ali no Congresso”, disse.

A postura atual contrasta com o discurso adotado por ele no fim de 2025, quando sinalizou que não iria disputar o governo de Minas e que tinha tomado uma “decisão humilde” sobre seu futuro político, após conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A tratativa ocorreu pouco antes de o ex-presidente ser preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe.

“Hora nenhuma ele (Jair Bolsonaro) me pediu para ser candidato ao governo de Minas, pelo contrário. Talvez seja loucura o que eu vou falar aqui agora. Mas qualquer político se candidataria no meu local. Eu estou em primeiro nas pesquisas, tenho a rede social mais forte do Brasil em âmbito político. Tenho vigor, juventude, mas creio que eu posso trocar o presente pelo futuro porque é necessário ter estrutura para poder enfrentar aquilo que eu iria enfrentar”, disse à época.

Outro elemento que pesa na equação é o cenário nacional, descrito por Nikolas como “atípico”. O deputado sustenta que o ex-presidente continua sendo uma figura central no debate público e mantém alto índice de popularidade, mesmo fora das redes sociais. “A falta de comunicação com ele também impede com que as articulações sejam mais rápidas. E agora ele delegou isso ao Flávio Bolsonaro. Então, eu acredito que é um caso atípico de eleições que nós estamos vivendo. Por isso talvez a demora dessas definições”, comentou.

Independentemente do caminho que escolher, Nikolas deixa claro que pretende exercer influência decisiva nas eleições estaduais, seja como candidato ou articulador de um projeto alinhado à direita. À imprensa, comentou a aproximação com o vice-governador Mateus Simões (PSD), com quem dividiu agendas públicas ao longo do último ano. Relação definida por Nikolas como “institucional” e de “trabalho”, sem que isso represente, por ora, um apoio formal.

“A gente tem trabalhado, obviamente, que é uma relação, não de apoio, mas de trabalho. O Mateus Simões tomou mais à frente essas questões no âmbito estadual, com o Zema mais concentrado nas articulações para as eleições. Então, a gente tem se aproximado mais nesse sentido”, disse.

O parlamentar deixou em aberto um possível apoio ao atual vice-governador na disputa pelo Palácio Tiradentes. “O que a gente não pode deixar e eu não acredito que é só um meu sentimento, mas o sentimento é dos mineiros, é deixar novamente o PT vir ao governo de Minas ou algum representante deles, e o mesmo acontece também em nível nacional”, completou.

Deputado pode responder por "meme"

A montagem de Lula sendo preso por militares dos Estados Unidos, publicada por Nikolas, provocou uma onda de reações negativas no meio político e levou parlamentares a acionarem a Procuradoria-Geral da República (PGR). Nessa segunda, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou uma representação na Procuradoria contra o colega, sob a alegação de que o parlamentar estaria estimulando uma intervenção estrangeira no país.

À imprensa, Nikolas tratou de minimizar a repercussão e afirmou que a publicação divulgada nas redes sociais não passou de “um meme”. “Acho que pode postar meme ainda, né?! ‘Ah, Nikolas, você deseja que capturem o presidente do Brasil? Não tô dizendo isso.’ O meu desejo é muito claro: é de que os criminosos do nosso país também paguem pelos seus crimes”, disse, durante agenda na Santa Casa de Belo Horizonte.

Ele admitiu, sem citar o nome de Lula, que a responsabilização daqueles a quem chama de “criminosos” poderia vir de uma intervenção externa no país. "Pode ser por intervenção externa também, né? Porque agora o direito internacional penal não existe mais. Quando você tem uma intervenção do Lula mandando um jatinho da FAB, com o nosso dinheiro de impostos, para pegar a ex-primeira-dama do Peru. Aí ninguém fala nada", disse.

O deputado também acusou o presidente, sem apresentar provas, de ter tido um papel no aprofundamento da crise de segurança pública da América Latina. “Não tenho dúvidas de que o Lula e todo o Foro de São Paulo ajudaram, e muito, no que temos hoje em relação à criminalidade, ao narcotráfico e à situação da América Latina”, declarou.

Outros dois parlamentares também ameaçaram acionar a PGR contra Nikolas. As críticas se estenderam ainda ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também se posicionou favoravelmente à ação dos Estados Unidos na Venezuela e passou a ser incluído nas denúncias apresentadas por políticos do Psol.