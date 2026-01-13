Primeiro teste da extensão da Linha 1 do metrô BH é realizado nesta terça

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A MetrôBH realizou o primeiro teste operacional do novo trecho da Linha 1, que liga a estação Eldorado à nova estação Novo Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (13/01). A previsão é que o trecho entre em operação para o público na primeira quinzena de fevereiro, ou seja, antes do carnaval.

O Estado de Minas acompanhou o teste, que contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) e do vice-governador Mateus Simões (PSD), ainda no trem atual da concessionária. Nas próximas semanas, serão feitos mais testes com o novo trem adquirido pela concessionária.

Claudio Andrade, presidente da MetrôBH, anunciou que o primeiro dos 24 novos trens já chegou ao Brasil, no porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e que amanhã iniciará seu caminho rumo à capital mineira. Os novos veículos irão substituir os da década de 80 que estão em circulação e se juntaram a outros dez adquiridos entre 2010 e 2013, totalizando uma frota de 34 trens.

Com expectativa de atender cerca de 7 mil passageiros por dia, a obra instalou 1,7 quilômetro de trilhos, sistema de segurança, além da construção da própria estação. O investimento no novo trecho é de cerca de R$ 96 milhões.

Além da expansão do sistema, dez estações da Linha 1 já passaram por obras de modernização como a instalação de placas e totens em braile, banheiros adaptados e revitalização do piso podotátil, novos sistemas hidráulicos, de drenagem e iluminação, além de telhados, pinturas e pisos. A previsão é que a revitalização completa das outras nove estações seja concluída ainda este ano.

Linha 2

Sobre a Linha 2, Andrade afirmou que as duas primeiras estações, Nova Suíça e Amazonas, serão inauguradas no meio deste ano e deve atender cerca de 4 mil usuários por dia. As demais estações têm previsão de conclusão em 2027 e início de operação em 2028.

Ao todo, serão 10,5 quilômetros de extensão e sete novas estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. Com a conclusão das obras, a expectativa é que a Linha 2 transporte, em média, 50 mil passageiros por dia.

Romeu Zema garantiu que, independentemente do resultado das próximas eleições, o recurso para conclusão das obras está garantido.

“Este ano ainda teremos pelo menos mais duas estações e, depois, a linha 2 completa e o mais importante, recurso reservado para ser utilizado somente com esse propósito, ou seja, qualquer que seja um cenário político em Minas e no Brasil, essas estações serão entregues aqui na Região Metropolitana. Essa obra, juntamente com o rodoanel metropolitano, vão melhorar muito a mobilidade urbana”, declarou o governador.