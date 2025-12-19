Ataques no metrô de Taipei deixam três mortos; suspeito também morreu
Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em diversos ataques nesta sexta-feira (19) no metrô de Taipei, informou o chefe do Corpo de Bombeiros da capital taiwanesa à AFP, acrescentando que o suspeito também morreu.
O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, afirmou que os ataques na estação principal de Taipei e na estação Zhongshan foram "um ato deliberado", embora a motivação não esteja clara de imediato.
Cho disse em um comunicado que o suspeito usava uma máscara e lançou "cinco ou seis coquetéis molotov ou granadas de fumaça" na estação de metrô.
Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, quatro mortes foram confirmadas, entre elas a do suspeito, um homem de 27 anos.
O prefeito de Taipei, Chiang Wan-an, disse à imprensa que o suposto agressor, procurado por se recusar a prestar o serviço militar, aparentemente "cometeu suicídio pulando de um prédio para escapar da prisão".
Uma das vítimas morreu ao tentar impedir o ataque na estação central, acrescentou o prefeito.
Uma testemunha disse à emissora local EBC News que viu "um homem correr em direção ao agressor e tentar impedi-lo".
"A princípio, pensei que fosse uma simulação, mas depois vi uma pessoa com uma faca lançando granadas de fumaça", disse a testemunha, que não revelou seu nome.
Crimes violentos são raros em Taiwan, embora em 2014 um ataque tenha chocado a ilha, normalmente pacífica, quando um homem esfaqueou várias pessoas no metrô de Taipei, e deixou quatro mortos. Ele foi executado pelos assassinatos em 2016.
