Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques no metrô de Taipei deixam três mortos; suspeito também morreu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/12/2025 14:34

compartilhe

SIGA

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em diversos ataques nesta sexta-feira (19) no metrô de Taipei, informou o chefe do Corpo de Bombeiros da capital taiwanesa à AFP, acrescentando que o suspeito também morreu. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, afirmou que os ataques na estação principal de Taipei e na estação Zhongshan foram "um ato deliberado", embora a motivação não esteja clara de imediato. 

Cho disse em um comunicado que o suspeito usava uma máscara e lançou "cinco ou seis coquetéis molotov ou granadas de fumaça" na estação de metrô. 

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, quatro mortes foram confirmadas, entre elas a do suspeito, um homem de 27 anos. 

O prefeito de Taipei, Chiang Wan-an, disse à imprensa que o suposto agressor, procurado por se recusar a prestar o serviço militar, aparentemente "cometeu suicídio pulando de um prédio para escapar da prisão". 

Uma das vítimas morreu ao tentar impedir o ataque na estação central, acrescentou o prefeito. 

Uma testemunha disse à emissora local EBC News que viu "um homem correr em direção ao agressor e tentar impedi-lo". 

"A princípio, pensei que fosse uma simulação, mas depois vi uma pessoa com uma faca lançando granadas de fumaça", disse a testemunha, que não revelou seu nome. 

Crimes violentos são raros em Taiwan, embora em 2014 um ataque tenha chocado a ilha, normalmente pacífica, quando um homem esfaqueou várias pessoas no metrô de Taipei, e deixou quatro mortos. Ele foi executado pelos assassinatos em 2016.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aw-ami/bgs/hgs/jvb/aa

Tópicos relacionados:

acidente ataque taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay