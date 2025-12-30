IPVA 2026: seu carro antigo pode ter direito à isenção do imposto

Uma mudança na Constituição Federal, aprovada no final de 2025, estabelece uma nova regra nacional para a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A medida pode ser um bom motivo de comemoração para proprietários de veículos mais antigos.

A Emenda Constitucional 137, promulgada em 9 de dezembro, proíbe a cobrança do imposto para qualquer veículo com 20 anos ou mais de fabricação. A medida unifica um critério mínimo em todo o Brasil e beneficia diretamente motoristas de alguns estados que não tinham essa previsão.

O critério para a isenção é sempre o ano de fabricação do veículo. Por exemplo, para o IPVA de 2026, um carro fabricado em 2006 completa 20 anos e, portanto, se enquadra na nova regra de isenção nacional, caso seu estado não ofereça o benefício antes disso.

A mudança é significativa para Minas Gerais, onde a isenção por idade não era uma regra geral. Com a nova legislação, o critério de 20 anos passa a ser obrigatório para todos.

Contudo, o IPVA continua sendo um tributo estadual. Isso significa que, embora nenhum estado possa cobrar de carros com mais de 20 anos, vários deles já oferecem o benefício para veículos mais novos, com 10 ou 15 anos de fabricação. Por isso, é fundamental conferir a regra válida em seu estado.

Isenção do IPVA 2026 por estado

Isenção com 10 anos ou mais:

Amapá (AP)

Rio Grande do Norte (RN)

Roraima (RR)

Isenção com 15 anos ou mais:

Amazonas (AM)

Bahia (BA)

Ceará (CE)

Distrito Federal (DF)

Espírito Santo (ES)

Goiás (GO)

Maranhão (MA)

Pará (PA)

Paraíba (PB)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Rondônia (RO)

Sergipe (SE)

Isenção com 18 anos ou mais:

Mato Grosso (MT)

Isenção com 20 anos ou mais:

Acre (AC)

Alagoas (AL)

Mato Grosso do Sul (MS)

Minas Gerais (MG)

Paraná (PR)

Pernambuco (PE)

Rio Grande do Sul (RS)

Santa Catarina (SC)

São Paulo (SP)

Tocantins (TO).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria