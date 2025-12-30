IPVA 2026: seu carro antigo pode ter direito à isenção do imposto
Nova regra nacional isenta veículos com 20 anos em todo o Brasil; veja se seu carro está na lista e confira a idade mínima para isenção em seu estado
Uma mudança na Constituição Federal, aprovada no final de 2025, estabelece uma nova regra nacional para a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A medida pode ser um bom motivo de comemoração para proprietários de veículos mais antigos.
A Emenda Constitucional 137, promulgada em 9 de dezembro, proíbe a cobrança do imposto para qualquer veículo com 20 anos ou mais de fabricação. A medida unifica um critério mínimo em todo o Brasil e beneficia diretamente motoristas de alguns estados que não tinham essa previsão.
O critério para a isenção é sempre o ano de fabricação do veículo. Por exemplo, para o IPVA de 2026, um carro fabricado em 2006 completa 20 anos e, portanto, se enquadra na nova regra de isenção nacional, caso seu estado não ofereça o benefício antes disso.
A mudança é significativa para Minas Gerais, onde a isenção por idade não era uma regra geral. Com a nova legislação, o critério de 20 anos passa a ser obrigatório para todos.
Contudo, o IPVA continua sendo um tributo estadual. Isso significa que, embora nenhum estado possa cobrar de carros com mais de 20 anos, vários deles já oferecem o benefício para veículos mais novos, com 10 ou 15 anos de fabricação. Por isso, é fundamental conferir a regra válida em seu estado.
Isenção do IPVA 2026 por estado
Isenção com 10 anos ou mais:
-
Amapá (AP)
-
Rio Grande do Norte (RN)
-
Roraima (RR)
Isenção com 15 anos ou mais:
-
Amazonas (AM)
-
Bahia (BA)
-
Ceará (CE)
-
Distrito Federal (DF)
-
Espírito Santo (ES)
-
Goiás (GO)
-
Maranhão (MA)
-
Pará (PA)
-
Paraíba (PB)
-
Piauí (PI)
-
Rio de Janeiro (RJ)
-
Rondônia (RO)
-
Sergipe (SE)
Isenção com 18 anos ou mais:
-
Mato Grosso (MT)
Isenção com 20 anos ou mais:
-
Acre (AC)
-
Alagoas (AL)
-
Mato Grosso do Sul (MS)
-
Minas Gerais (MG)
-
Paraná (PR)
-
Pernambuco (PE)
-
Rio Grande do Sul (RS)
-
Santa Catarina (SC)
-
São Paulo (SP)
-
Tocantins (TO).
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria