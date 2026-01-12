Zema nega que será vice de Flávio: 'Sou pré-candidato e irei até o final'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), negou nesta segunda-feira (12/1), que pretenda disputar a eleição presidencial como vice em uma eventual chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A declaração foi dada após o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmar que Zema seria o “melhor nome” para compor uma chapa com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu sou pré-candidato à Presidência, como já foi anunciado no ano passado, e continuo com a pré-candidatura até o final”, afirmou Zema, durante agenda em Minas Gerais.

Ao comentar o cenário eleitoral, Ciro Nogueira elogiou o perfil administrativo do governador mineiro e disse que ele poderia funcionar como contraponto a críticas dirigidas a Flávio Bolsonaro. “O melhor vice, na minha opinião, seria o Zema, por ter entregas e experiência. Acho que esta eleição será decidida no Sudeste”, declarou. O dirigente também ponderou que não sabe se Zema agregaria eleitoralmente e criticou a escolha do general Braga Netto como vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, afirmando que a senadora Tereza Cristina teria sido uma opção melhor.

Em agosto do ano passado, o Partido Novo oficializou o nome de Zema como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Durante evento em São Paulo, o governador fez críticas diretas ao ministro do STF Alexandre de Moraes, acusando-o de promover “abusos e perseguições”. Na ocasião, Zema afirmou que as próximas eleições seriam decisivas para o país e defendeu o enfrentamento ao lulismo, ao que chamou de “parasitas do Estado” e às facções criminosas.