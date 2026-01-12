Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Zema nega que será vice de Flávio: 'Sou pré-candidato e irei até o final'

A declaração foi dada após o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmar que Zema seria o 'melhor nome para compor' com filho de Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
12/01/2026 17:45 - atualizado em 12/01/2026 17:45

compartilhe

SIGA
x
Durante evento em BH, Romeu Zema comentou sobre a filiação de Mateus Simões ao PSD e reforçou afinidade política com Tarcísio de Freitas
Durante evento em BH, Romeu Zema comentou sobre a filiação de Mateus Simões ao PSD e reforçou afinidade política com Tarcísio de Freitas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), negou nesta segunda-feira (12/1), que pretenda disputar a eleição presidencial como vice em uma eventual chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A declaração foi dada após o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmar que Zema seria o “melhor nome” para compor uma chapa com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Leia Mais

“Eu sou pré-candidato à Presidência, como já foi anunciado no ano passado, e continuo com a pré-candidatura até o final”, afirmou Zema, durante agenda em Minas Gerais.

Ao comentar o cenário eleitoral, Ciro Nogueira elogiou o perfil administrativo do governador mineiro e disse que ele poderia funcionar como contraponto a críticas dirigidas a Flávio Bolsonaro. “O melhor vice, na minha opinião, seria o Zema, por ter entregas e experiência. Acho que esta eleição será decidida no Sudeste”, declarou. O dirigente também ponderou que não sabe se Zema agregaria eleitoralmente e criticou a escolha do general Braga Netto como vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, afirmando que a senadora Tereza Cristina teria sido uma opção melhor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em agosto do ano passado, o Partido Novo oficializou o nome de Zema como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Durante evento em São Paulo, o governador fez críticas diretas ao ministro do STF Alexandre de Moraes, acusando-o de promover “abusos e perseguições”. Na ocasião, Zema afirmou que as próximas eleições seriam decisivas para o país e defendeu o enfrentamento ao lulismo, ao que chamou de “parasitas do Estado” e às facções criminosas.

Tópicos relacionados:

ciro-nogueira eleicoes-2026 flavio-bolsonaro presidencia-da-republica zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay