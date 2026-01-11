Zema sobre 2026: 'Ano de dar destino às frutas podres'

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), continua no clima de campanha eleitoral. Neste domingo (11/1), em tom de daily, como são chamadas as postagens do cotidiano nas redes sociais, o governador recolhe uma manga no chão do quintal e fala sobre a importância de manter o local limpo.

No entanto, já na primeira frase, ele mostra que está falando de política: "Mês de janeiro é o mês que a mangueira fica mais carregada de fruta. Mas, essa aqui caiu já de maduro". Quanto ele fala "maduro", surge no vídeo o rosto de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos Estados Unidos, caindo no chão.

"E tem que fazer uma limpeza, porque, se não fizer, vem jacu, vem uma 'mosquitada' enorme, só faz sujeira", continuou Zema, sugerindo a derrocada de Maduro, e de tudo o que ele representa para o espectro da direita.

O governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República em 2026, conclui a postagem sugerindo que os eleitores façam uma limpeza pelas urnas nas eleições desse ano: "Espero que em 2026 o Brasil também faça essa limpeza, porque, se não limpar agora, vai ficar cada vez pior, concorda?".

"2026 é o ano de dar um destino para as frutas podres. Eu já comecei aqui em casa…", escreveu Zema na publicação.