Assine
overlay
Início Política
Ano eleitoral

Zema sobre 2026: 'Ano de dar destino às frutas podres'

Em vídeo, governado de Minas Gerais cita a derrocada de Nicolás Maduro e convida seguidores a fazerem uma limpeza pelas urnas nas eleições de 2026

Publicidade
Carregando...
PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
11/01/2026 19:26

compartilhe

SIGA
x
Em postagem no Instagram, Romeu Zema fala em limpeza nas eleições de 2026.
Na postagem, Zema não poupou nem Nicolás Maduro, presidente da Venezuela detido pelos Estados Unidos crédito: Reprodução

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), continua no clima de campanha eleitoral. Neste domingo (11/1), em tom de daily, como são chamadas as postagens do cotidiano nas redes sociais, o governador recolhe uma manga no chão do quintal e fala sobre a importância de manter o local limpo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

No entanto, já na primeira frase, ele mostra que está falando de política: "Mês de janeiro é o mês que a mangueira fica mais carregada de fruta. Mas, essa aqui caiu já de maduro". Quanto ele fala "maduro", surge no vídeo o rosto de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela capturado pelos Estados Unidos, caindo no chão. 

"E tem que fazer uma limpeza, porque, se não fizer, vem jacu, vem uma 'mosquitada' enorme, só faz sujeira", continuou Zema, sugerindo a derrocada de Maduro, e de tudo o que ele representa para o espectro da direita.

O governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República em 2026, conclui a postagem sugerindo que os eleitores façam uma limpeza pelas urnas nas eleições desse ano: "Espero que em 2026 o Brasil também faça essa limpeza, porque, se não limpar agora, vai ficar cada vez pior, concorda?".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"2026 é o ano de dar um destino para as frutas podres. Eu já comecei aqui em casa…", escreveu Zema na publicação.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 nicolas-maduro presidencia zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay