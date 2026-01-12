Bolsonaristas se calam após vitória de 'O agente secreto' no Globo de Ouro

Enquanto nomes proeminentes da esquerda brasileira celebraram as premiações do filme “O agente secreto” no Globo de Ouro, os principais atores do bolsonarismo se calaram diante das vitórias do longa na noite desse domingo (11/1) e madrugada desta segunda-feira (12/1).

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho levou a melhor na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator em Filme de Drama, feito inédito para um brasileiro na premiação.



A trama se passa durante a ditadura militar, e tanto a direção quanto o elenco valorizaram o peso político da obra. “A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira”, disse Wagner Moura, ao receber o prêmio.

Silêncio bolsonarista



Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República como representante do pai, Jair Bolsonaro (PL), não se manifestou sobre a vitória do filme. O mesmo aconteceu com seus irmãos Eduardo (PL), Carlos (PL) e Jair Renan (PL) e a madrasta Michelle (PL).

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi mais um que se manteve em silêncio. Muito ativo no X (antigo Twitter), ele não publica nada na rede social desde 9 de janeiro. Pelo Instagram, tem compartilhado principalmente momentos de lazer com a família durante as férias do Legislativo.

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) e o deputado federal André Fernandes (PL-CE), dois dos políticos bolsonaristas de maior atuação nas redes sociais, também ficaram calados sobre o sucesso de "O agente secreto" no Globo de Ouro.

Kleber Mendonça Filho critica Bolsonaro

A postura das personalidades de direita tem a ver com os posicionamentos dos envolvidos na produção. O diretor Kleber Mendonça Filho é forte crítico do ex-presidente Jair Bolsonaro e inclusive o mencionou após a vitória no Globo de Ouro.

Questionado por uma jornalista norte-americana sobre como se sentia ao promover o filme nos Estados Unidos “neste momento particular da história”, o cineasta pernambucano direcionou a resposta ao contexto brasileiro.

“Há cerca de dez anos, o Brasil fez uma curva muito acentuada para a direita, e esse tempo se foi. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável, de forma épica, em não liderar o país”, afirmou Kleber Mendonça Filho.

Reação da esquerda

Se os bolsonaristas se calaram, a esquerda celebrou efusivamente. O presidente Lula (PT) fez publicações exaltando a obra, o diretor e o protagonista Wagner Moura. “É um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro”, declarou.

O reconhecimento internacional foi celebrado também pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), que destacou o retorno do Brasil ao protagonismo cultural. “O Brasil volta a brilhar na premiação do Globo de Ouro. Parabéns, Kleber Mendonça, Wagner Moura e toda a equipe de 'O agente secreto'. Viva o cinema brasileiro!”, escreveu.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) classificou a vitória como histórica e ressaltou o feito inédito da premiação de Wagner Moura. “Cinema brasileiro no topo do mundo! Histórico! Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama na história do Globo de Ouro”, publicou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na mesma linha, o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (Psol-SP), exaltou o artista e seu posicionamento público. “O Globo de Ouro premiou não apenas um ator extraordinário, mas um brasileiro que nunca teve medo de estar do lado certo”, afirmou.