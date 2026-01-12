Kleber Mendonça critica Bolsonaro após vitória no Globo de Ouro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Em uma noite histórica para o cinema brasileiro, marcada pelas duas estatuetas conquistadas por O agente secreto no Globo de Ouro, o diretor Kleber Mendonça Filho comentou o cenário político recente do país e fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente preso por tentativa de golpe de Estado. As declarações foram dadas após a cerimônia da premiação.

Questionado por uma jornalista norte-americana sobre como se sentia ao promover o filme nos Estados Unidos “neste momento particular da história”, o cineasta pernambucano direcionou a resposta ao contexto brasileiro.

“Há cerca de dez anos, o Brasil fez uma curva muito acentuada para a direita, e esse tempo agora se foi. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável, de forma épica, em não liderar o país”, afirmou Kleber Mendonça Filho.

Ao abordar o período recente da política brasileira, o diretor também destacou o papel da cultura como instrumento de enfrentamento de traumas sociais. “Eu realmente acredito que os filmes, o cinema, podem ser uma forma de expressar alguns dos lutos, das dificuldades e tristezas que temos em termos da sociedade em que vivemos”, disse.



Além da crítica política, Kleber Mendonça Filho fez um apelo aos jovens cineastas, especialmente nos Estados Unidos. Disse acompanhar de perto a produção audiovisual norte-americana e ressaltou que nunca houve tantas ferramentas disponíveis para a criação artística.

Segundo ele, este é um momento em que realizadores precisam se posicionar e refletir sobre as transformações sociais e políticas em curso. “Este é um momento muito bom para se expressarem. Acho que os jovens cineastas nos EUA têm muito a dizer sobre o que acontece nesta sociedade”, afirmou.



O agente secreto venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, feito inédito para um brasileiro na premiação.

