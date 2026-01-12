‘O baiano tem o molho’: web comemora Globo de Ouro de Wagner Moura
Ator brasileiro venceu categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Mais cedo, ‘O agente secreto’ levou título de Melhor Filme em Língua Não Inglesa
Wagner Moura transformou a madrugada desta segunda-feira (12/1) em uma verdadeira celebração brasileira no Globo de Ouro 2026. O ator venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e levou não só a estatueta, mas também a internet à euforia.
O ator superou nomes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White, reforçando o peso histórico da conquista. Minutos antes, o longa já havia feito história ao conquistar o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, garantindo uma noite inédita para o Brasil, que venceu duas categorias na mesma edição da premiação pela primeira vez.
No palco, Wagner fez um discurso forte, emocionado e político. Ao receber o prêmio, destacou o tema central do filme. “É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”, afirmou.
Em português, o ator encerrou a fala arrancando aplausos. “E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira”, encerrou.
Nas redes sociais, o clima foi de Copa do Mundo, Carnaval e rojão ao mesmo tempo.“O baiano tem o molho!”, escreveu um internauta logo após o anúncio do prêmio. Outro resumiu a catarse coletiva: “Quero soltar rojão, pular Carnaval, gritar e não sei mais o quê. Parabéns, Wagner Moura!”.
“Pode tatuar na testa ou tá cedo demais? Wagner Moura, a gente te ama”, se declarou um terceiro. “Inacreditável, dois Globos de Ouro na mesma noite. O Brasil tá acabando com tudo”, comemorou outro perfil.
“Wagner Moura falando em português com essa voz tesuda após ganhar como melhor ator em filme de drama no GOLDEN GLOBES fez 100% a minha noite”, disse mais um.
A comemoração não parou por aí. Wagner foi visto dançando, celebrando com o elenco e até trocando carinho com Julia Roberts, cena que rapidamente viralizou. “Teve beijo na Julia Roberts, teve dancinha e teve discurso em português”, listou um usuário no X, como se fosse um checklist da noite perfeita. Veja alguns posts:
o oscar isaac ouvindo o nome do wagner moura ganhar melhor ator— central de composição (@katykatshook) January 12, 2026
pic.twitter.com/m1Cz4I6z6o
EU TENHO ORGULHO DE SER UMA CACHORRA DO TEU CALÇADÃO WAGNER MOURA— Jenn Hazard?? (@HZARDYLEWIS) January 12, 2026
#GoldenGlobes2026 pic.twitter.com/xoUdzJWCHo
"PARA TODO MUNDO ASSISTINDO ISSO NO BRASIL AGORA: VIVA AO BRASIL E VIVA A CULTURA BRASILEIRA"— ???????????? | TDWP2.???? (@itsmiaxz) January 12, 2026
- WAGNER MOURA (GOLDEN GLOBES WINNER) pic.twitter.com/h2gyxR6NNQ
PUTA QUE PARIU VENCEMOS TUDO VIVA A PORRA DO CINEMA BRASILEIRO WAGNER MOURA CARALHOOOOOOOOO pic.twitter.com/uUW7tMDCSz— jackie tequila (@itsnotjacque) January 12, 2026
???? RAPARIGOU— ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 12, 2026
Parabenizo o ator Wagner Moura, assim como todos os trabalhadores envolvidos na produção e promoção do filme O Agente Secreto, pelo mais do que merecido Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.
Por mais um ano, uma atuação brasileira foi premiada e celebrada… pic.twitter.com/x5TSNUl7A5
WAGNER MOURA ????????????VENCE O #GoldenGlobes NA CATEGORIA "MELHOR ATOR EM DRAMA" NO #GoldenGlobes2026 pic.twitter.com/RCtzMGq77J
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Edu Valenthim (@eduvalenthim) January 12, 2026