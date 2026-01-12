‘O baiano tem o molho’: web comemora Globo de Ouro de Wagner Moura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Wagner Moura transformou a madrugada desta segunda-feira (12/1) em uma verdadeira celebração brasileira no Globo de Ouro 2026. O ator venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e levou não só a estatueta, mas também a internet à euforia.

O ator superou nomes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White, reforçando o peso histórico da conquista. Minutos antes, o longa já havia feito história ao conquistar o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, garantindo uma noite inédita para o Brasil, que venceu duas categorias na mesma edição da premiação pela primeira vez.

No palco, Wagner fez um discurso forte, emocionado e político. Ao receber o prêmio, destacou o tema central do filme. “É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”, afirmou.

Em português, o ator encerrou a fala arrancando aplausos. “E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira”, encerrou.

Nas redes sociais, o clima foi de Copa do Mundo, Carnaval e rojão ao mesmo tempo.“O baiano tem o molho!”, escreveu um internauta logo após o anúncio do prêmio. Outro resumiu a catarse coletiva: “Quero soltar rojão, pular Carnaval, gritar e não sei mais o quê. Parabéns, Wagner Moura!”.

“Pode tatuar na testa ou tá cedo demais? Wagner Moura, a gente te ama”, se declarou um terceiro. “Inacreditável, dois Globos de Ouro na mesma noite. O Brasil tá acabando com tudo”, comemorou outro perfil.

“Wagner Moura falando em português com essa voz tesuda após ganhar como melhor ator em filme de drama no GOLDEN GLOBES fez 100% a minha noite”, disse mais um.

A comemoração não parou por aí. Wagner foi visto dançando, celebrando com o elenco e até trocando carinho com Julia Roberts, cena que rapidamente viralizou. “Teve beijo na Julia Roberts, teve dancinha e teve discurso em português”, listou um usuário no X, como se fosse um checklist da noite perfeita. Veja alguns posts:

o oscar isaac ouvindo o nome do wagner moura ganhar melhor ator

pic.twitter.com/m1Cz4I6z6o — central de composição (@katykatshook) January 12, 2026

EU TENHO ORGULHO DE SER UMA CACHORRA DO TEU CALÇADÃO WAGNER MOURA



#GoldenGlobes2026 pic.twitter.com/xoUdzJWCHo — Jenn Hazard?? (@HZARDYLEWIS) January 12, 2026

"PARA TODO MUNDO ASSISTINDO ISSO NO BRASIL AGORA: VIVA AO BRASIL E VIVA A CULTURA BRASILEIRA"

- WAGNER MOURA (GOLDEN GLOBES WINNER) pic.twitter.com/h2gyxR6NNQ — ???????????? | TDWP2.???? (@itsmiaxz) January 12, 2026

PUTA QUE PARIU VENCEMOS TUDO VIVA A PORRA DO CINEMA BRASILEIRO WAGNER MOURA CARALHOOOOOOOOO pic.twitter.com/uUW7tMDCSz — jackie tequila (@itsnotjacque) January 12, 2026