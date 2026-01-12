Lula celebra vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026
Presidente exaltou a atuação do ator em O Agente Secreto e destacou o cinema brasileiro como símbolo de valorização da cultura nacional.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou Wagner Moura após a vitória do ator no Globo de Ouro 2026. O artista brasileiro venceu na categoria Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em “O Agente Secreto”, consolidando mais um momento histórico para o cinema nacional.
Em publicação nas redes sociais, Lula celebrou a conquista e destacou a força da cultura brasileira no cenário internacional. “O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura como Melhor Ator em filme de Drama no Globo de Ouro”, escreveu o presidente.
O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura como Melhor Ator em filme de Drama no @goldenglobes.— Lula (@LulaOficial) January 12, 2026
A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente… pic.twitter.com/PrFGatyBg1
Segundo Lula, a estatueta reconhece a excelência da performance do ator baiano no longa dirigido por Kleber Mendonça Filho. “A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente Secreto”, afirmou.
O presidente também ressaltou o papel simbólico do cinema nacional na retomada do reconhecimento dos artistas brasileiros. “Como o próprio Wagner tem dito, o cinema brasileiro vem mobilizando a atenção e o respeito das pessoas em todas as regiões, e tem sido um símbolo importante da volta da valorização dos artistas em nosso país”, completou.
Lula encerrou a homenagem exaltando a cultura nacional: “Viva a cultura brasileira!”. A vitória de Wagner Moura se soma ao triunfo de O Agente Secreto como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, reforçando o destaque do Brasil na temporada internacional de premiações.
Mais cedo, o petista ganhou o primeiro prêmio da noite. “Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor @kmendoncafilho e o seu extraordinário elenco”, afirmou.
Lula ainda ressaltou o papel histórico e político do filme. Segundo ele, “O Agente Secreto” é uma obra fundamental para preservar a memória do país. “É um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro”, declarou.
A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também celebrou a conquista em uma publicação no Instagram. “Que lindo encerrar o domingo com o nosso audiovisual fazendo história em uma das maiores premiações do mundo. O Agente Secreto honra a memória do nosso país e nos enche de orgulho, provando que o cinema brasileiro é referência mundial”, escreveu.