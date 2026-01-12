Lula celebra vitória de ‘O Agente Secreto’ no Globo de Ouro: ‘essencial’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, na madrugada deste domingo (12/1), a vitória de “O Agente Secreto” no Globo de Ouro 2026. O longa brasileiro conquistou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, em cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, e recebeu elogios públicos do chefe do Executivo nas redes sociais.

Estamos muito felizes, eu e Janja, com a vitória de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme em Língua não Inglesa no @goldenglobes.



Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo.



O troféu coroa o trabalho potente do querido… pic.twitter.com/4jmhsltNh8 — Lula (@LulaOficial) January 12, 2026

Em publicação no X, Lula afirmou que ele e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, acompanharam a conquista com entusiasmo. “Estamos muito felizes, eu e Janja, com a vitória de ‘O Agente Secreto’ na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro”, escreveu o presidente.

O petista destacou o trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho e classificou o reconhecimento internacional como resultado de uma trajetória potente do cinema nacional. “Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. O troféu coroa o trabalho potente do querido diretor @kmendoncafilho e o seu extraordinário elenco”, afirmou.

Lula também fez questão de citar nominalmente os atores e atrizes envolvidos na produção. “Viva Wagner Moura, a incrível Tânia Maria, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Gabriel Leone, Carlos Francisco e toda a equipe que escreve mais um lindo capítulo da história do cinema brasileiro com essa premiação”, completou.

Lula ainda ressaltou o papel histórico e político do filme. Segundo ele, “O Agente Secreto” é uma obra fundamental para preservar a memória do país. “É um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro”, declarou.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também celebrou a conquista em uma publicação no Instagram. “Que lindo encerrar o domingo com o nosso audiovisual fazendo história em uma das maiores premiações do mundo. O Agente Secreto honra a memória do nosso país e nos enche de orgulho, provando que o cinema brasileiro é referência mundial”, escreveu.

A vitória reforça um momento histórico para o longa, que se tornou a primeira produção brasileira a acumular três indicações ao Globo de Ouro. Além do prêmio conquistado, o filme ainda concorre a Melhor Filme de Drama, enquanto Wagner Moura disputa o troféu de Melhor Ator em Filme de Drama.

Antes de “O Agente Secreto”, o Brasil havia vencido a categoria de filme em língua não inglesa em 1998, com “Central do Brasil”, de Walter Salles. Em 2024, “Ainda Estou Aqui”, também dirigido por Salles, concorreu ao prêmio, mas acabou superado pelo francês “Emília Perez”, de Jacques Audiard. No entanto, o longa levou o título de Melhor Atriz em Filme de Drama, com Fernanda Torres.

Na edição deste ano, o Brasil disputou a estatueta com produções da Noruega (“Valor Sentimental”), França (“Foi Apenas um Acidente”), Coreia do Sul (“A Única Saída”), Tunísia (“The Voice of Hind Rajab”) e Espanha (“Sirât”). “O agente secreto também concorre ao prêmio de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.