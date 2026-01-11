Assine
PREMIAÇÃO

Globo de Ouro 2026 tem mudanças nos bastidores; saiba quais

Após obras no local da premiação e críticas na edição anterior, a cerimônia deste ano passa por algumas mudanças

Junio Silva - Correio Braziliense
Junio Silva - Correio Braziliense
11/01/2026 23:20

George Clooney no Globo de Ouro 2026
George Clooney no Globo de Ouro 2026 crédito: VALERIE MACON / AFP

O Globo de Ouro 2026 começou diferente das edições anteriores. Quem acompanhar a premiação, neste domingo (11/1), vai notar que o tradicional tapete vermelho por onde as celebridades desfilam ao chegar foi transformado em uma escadaria.

O motivo para a mudança foram as reformas feitas no icônico hotel Beverly Hilton, que abriga a cerimônia. Agora, uma luxuosa escadaria substitui o fundo plano por onde o tapete era estendido.

Assim, os astros do cinema que chegam à premiação poderão posar para as fotos enquanto sobem os degraus. “Queríamos uma sensação de movimento, não de pose. Quase como uma passarela”, explica a designer de produção Jitter Garcia, em entrevista à Los Angeles Magazine.

Ainda segundo a designer, a escolha foi pensada considerando os vestidos e saltos utilizados pelas celebridades. Estilistas também foram convidados para avaliar a escadaria antes do dia da cerimônia.

O produtor executivo Glen Weiss também afirmou à revista que as obras criaram necessidades práticas para o evento. “A necessidade é a mãe da invenção. Tínhamos um tapete vermelho em um determinado local aqui durante anos, e então a construção simplesmente o removeu. Então tivemos que inventar algo diferente”, declara.

Enquanto isso na cozinha

Enquanto a entrada do Globo de Ouro esbanja glamour, a equipe responsável pela cozinha da cerimônia trabalha com precisão. São mais de mil e duzentas refeições servidas durante a noite, em um ritmo extremamente calculado.

Longe dos flashes das câmeras, um bar de sushi mantém o fluxo ininterrupto de pratos. O chef Nobu Matsuhisa é o responsável pela cozinha do evento e afirma que, além do tradicional prato japonês, os pratos clássicos da cerimônia continuarão no cardápio. 

No ano passado, as porções consideradas pequenas demais renderam críticas à premiação. Segundo comunicado oficial, este ano, além do sushi, o cardápio inclui yellowtail com jalapeño, caviar, salada de lagosta com molho picante de limão, além de niguiris, salmão e atum. O prato principal da noite será uma especialidade de Nobu: o bacalhau negro com missô.

As bebidas servidas serão os champanhes Impérial Brut e Rosé Impérial, da Moët & Chandon, além da água mineral Saratoga. Na sobremesa, o menu oferece mousse de chocolate branco, pão de ló de pistache e um bolo cerimonial de matcha.

Gabriel Leone -Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux -Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho -Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi -Globen Globes / reprodução
Elle Fanning -Globen Globes / reprodução
Kate Hudson -Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega-Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner -Globen Globes / reprodução
Joe Keery -Globen Globes / reprodução
Owen Cooper -Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado -Globen Globes / reprodução
Colman Domingo -Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna -Globen Globes / reprodução
Lisa -Globen Globes / reprodução
Hudson Williams -Globen Globes / reprodução
Olandria -Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl -Globen Globes / reprodução
Maura Higgins -Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas -Globen Globes / reprodução
