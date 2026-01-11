Acompanhe o Globo de Ouro e veja os vencedores

Chegou a hora! A 83ª edição do Globo de Ouro está começando. A partir de agora, você pode acompanhar aqui a cerimônia de premiação dos melhores da TV e do cinema segundo os correspondentes estrangeiros em Hollywood. Serão entregues 28 prêmios, sendo 15 dedicados ao cinema e 13 à televisão.

Entre os brasileiros, a torcida é para "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, que concorre nas categorias de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura).

Pelo segundo ano consecutivo, a comediante Nikki Glaiser começou a apresentação do Globo de Ouro. "Bem vindos ao Globo de Ouro", comentou. "Com certeza a coisa mais importante acontecendo no mundo agora", ironizou Glaiser.

Entre as piadas feitas sobre os artistas presentes, Nikki comentou sobre o histórico de namoradas jovens de Leonardo DiCaprio. "Você fez tudo isso na carreira antes das suas namoradas completarem 30 anos. Desculpa a piada, mas a gente não sabe mais nada de você", disse, abordando a vida reclusa que leva o ator indicado ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical.

O primeiro prêmio da noite, de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme, foi entregue por Jeniffer Garner e Amanda Seyfried, esta indicada em duas categorias na noite. A vencedora foi Teyana Taylor, intérprete de Perfidia Beverly Hills em "Uma batalha após a outra", de Paul Thomas Anderson. Ela subiu ao palco, mostrou a calcinha prateada reluzente no vestido decotado e revelou que nem chegou a escrever nada. Em seu discurso, agradeceu ao diretor e os colegas de elenco.



A entrega da estatueta começa a possível onda de prêmios que o filme de Anderson leva nesta noite. "Uma batalha após a outra" é o mais indicado ao Globo de Ouro, com nove, incluindo Melhor Filme de Comédia/Musical.

O segundo prêmio da noite, de Melhor Ator Coadjuvante em Filme de Drama, foi entregue pelo casal Kevin Bacon e Kyra Sedgwick. O vencedor foi Stellan Skarsgard, por sua performance em "Valor sentimental", o segundo filme mais indicado da noite, com oito.

"Pensei que já era velho demais para isso", começou no discurso e brincou ao dizer que já ouviu dos filhos como é ter um pai ruim, fazendo referência a seu papel no longa norueguês.

"Sou muito feliz pelo prêmio porque esse era um pequeno filme norueguês sem muito recurso para publicidade, que está sendo visto pelo mundo desta forma. O cinema norueguês é aquele em que você consegue compartilhar a história com outras pessoas. Isso é mágico. O cinema deve ser assistido nos cinemas", comentou Skarsgard ao receber a estatueta.



Iniciando os prêmios de TV, a estatueta de Melhor Ator em Série de Drama foi entregue pela atriz Pryiank Chopra e por Lisa, cantora do Blackpink e atriz na terceira temporada de "The White Lotus". Não houve surpresa na categoria e Noah Wyle, que também venceu o Emmy e o Critics Choice, foi premiado por sua interpretação em "The pitt". “Minha família sempre privilegiou a arte”, disse Wyle.

O prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia/Musical foi para Jean Smart, de "Hacks", que também venceu o Emmy na categoria de atuação. Esta é a quarta indicação e a quarta vitória de Smart no Globo de Ouro. “Sou uma mulher gananciosa”, brincou ao subir ao palco. "Vamos fazer a coisa certa, acho que todo mundo sabe dentro de si mesmo o que é a coisa certa", disse ao terminar o discurso.

O iniciante Owen Cooper, de "Adolescência", levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em TV, que ele também venceu no Emmy e no Critics Choice, derrotando, inclusive, Wagner Moura. O brasileiro disputava a categoria no Critics Choice por seu papel em "Ladrões de drogas".

“Não parece real! Que jornada incrível que eu e minha família passamos. Pensei que eu poderia ser bom, ou não ser. Comecei a estudar teatro, era o único menino, passei vergonha mas consegui superar”, disse o garoto de 16 anos no palco. “Ainda sou um aprendiz. Estou aprendendo a cada dia”, acrescentou.

Zoe Kravitz e Dave Franco apresentaram a categoria Melhor Ator em Série de Comédia/Musical, entregue a Seth Rogen por sua interpretação em "O estúdio", da Apple TV. “Que estranho, a gente acabou de fingir que ia ganhar e agora está acontecendo de verdade. Achei que a única forma de segurar esse prêmio seria fazer uma cena ganhando", disse Seth Rogen, co-criador e roteirista da série.

O brasileiro Wagner Moura chegou ao tapete vermelho acompanhado da mulher Sandra Delgado. Ele pode ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua interpretação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Michael Tran/Reprodução Jeremy Allen White chega ao tapete vermelho. Ele concorre por sua interpretação de Bruce Springsteen no longa "Springsteen: Salve-me do desconhecido". Amy Sussman/Reprodução Joel Edgerton, indicado por sua performance em "Sonhos de trem", ao lado de Christine Centenera. Amy Sussman/Reprodução Michael B. Jordan, que concorre por "Pecadores", no tapete vermelho. Amy Sussman/Reprodução Oscar Isaac disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por seu papel em "Frankenstein", de Guillermo Del Toro, no qual interpreta Victor Frankenstein. Amy Sussman/Reprodução Dwayne Johson, conhecido como The Rock, e sua mulher Lauren Hashian no tapete vermelho. Ele protagoniza o filme "Coração de lutador". Frederic J. Brown/Reprodução Voltar Próximo

Neste ano, o Globo de Ouro também entregou pela primeira vez o prêmio de Melhor Podcast para "Good hang", de Amy Poehler. A estatueta foi apresentada por Snoop Dog, que brincou no palco: “Antes dos podcasts existirem, era eu que vocês escutavam nos carros”, fazendo a piada mais engraçada em quase uma hora de cerimônia.

Charli XCX e o ator Joe Keery, que canta sob o nome artístico Djo, entregaram o prêmio de Melhor Canção para "Golden", da animação "Guerreiras do K-pop". As canções do filme ficaram no topo dos rankings da Billboard desde o lançamento do longa em junho de 2025, sendo "Golden" a faixa mais famosa.

Após 24 anos, a música conseguiu superar o recorde do lendário grupo feminino Destiny’s Child de passar mais de uma semana em primeiro lugar na parada Billboard Hot 100, ao permanecer sete semanas na posição. A música é escrita e cantada pela artista sul-coreana Ejae.

O prêmio de Melhor Trilha Sonora foi anunciado fora da transmissão. Quem levou o prêmio foi Ludwig Göransson, pelo trabalho realizado em "Pecadores". Na volta da cerimônia, Nikki Glaiser fez uma paródia desengonçada de "Golden", música recém-vencedora do Globo de Ouro, vestida com a jaqueta azul de divulgação de "Marty Supreme", entregue por Timothée Chalamet para celebridades.

Paul Thomas Anderson venceu a estatueta de Melhor Roteiro por "Uma batalha após a outra", sendo aplaudido de pé pela plateia, a primeira vez na noite. “Já escrevi roteiros para muitas pessoas aqui. Quando ele sai da página e os atores começam a falar é que a coisa fica boa”, disse Paul Thomas Anderson. “Roteiristas roubam e se inspiram muito com as outras pessoas. Eu mesmo roubei uma fala da Nina Simone, quando ela disse que liberdade é viver sem ter medo”, ressaltou.

Pamela Anderson e Miley Cyrus entregaram a estatueta de Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical para Rose Byrne, por sua interpretação em "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria", considerado um drama psicológico. "Nós fizemos esse filme em 24 dias. É um filme pequeno, mas é uma coisa enorme estar aqui agora", disse no palco.

Entre os prêmios principais da noite, Timothée Chalamet venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical, por sua interpretação como o protagonista de "Marty Supreme". O ator treinou ping pong por sete anos, antes mesmo de ter a confirmação de que o filme seria produzido.

Em discurso sucinto, Chalamet disse: “Estou numa categoria com muitos dos grandes. Meu pai sempre me ensinou a ser grato. Já fui embora de cerimônias como essa com as mãos vazias e isso deixou esse momento melhor ainda”.

Stephen Graham, de "Adolescência", ganhou a categoria de Melhor Ator em Minissérie. Além de interpretar o pai de Jamie Miller (Owen Cooper), ele também foi criador e roteirista da série. Michelle Williams venceu o prêmio de Melhor Atriz em Minissérie, mas não estavam presente na cerimônia para receber o prêmio. "Nós recebemos o prêmio por ela", disseram Melissa McCarthy e Kathryn Hahn, que apresentaram ambas as categorias.

O Destaque em Bilheteria foi entregue para "Pecadores", de Ryan Coogler. O filme US$ 360 milhões em bilheterias, cerca de R$ 1,9 bilhão, e se tornou a sexta maior bilheteria de uma filme de terror na história.

O vencedor de Melhor Direção foi Paul Thomas Anderson, levando sua segunda estatueta da noite e a terceira de "Uma batalha após a outra". “Vocês foram muito generosos com esse reconhecimento e esse filme. Eu adoro fazer o que faço. Isso é divertido pra mim. Mike De Luca está por trás desse filme. Há 20 anos, ele entrou na minha vida e me apoiou. Disse que tinha o sonho de dirigir um estúdio e deixar os diretores fazer o que quisessem”, afirmou Paul Thomas Anderson em seu segundo discurso.

Na categoria de animação, o vencedor foi "Guerreiras do K-pop", a produção mais assistida da história da Netflix, entre filmes e séries. “Não achávamos que um filme baseado na cultura coreana poderia ser popular em outras culturas. Nós descrevemos as personagens femininas como as conhecemos: mulheres ousadas, meio estranhas e, às vezes, irritantes”, disse a diretora de “Guerreiras K-pop”, Maggie Kang.

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

"Muito obrigada. Quero mandar um oi para todos assistindo do Brasil", começou o diretor em seu discurso de agradecimento. "É uma honra estar nesse grupo de filmes internacionais e também com grandes filmes dos Estados Unidos. Eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento muito importante no momento e na história para fazer cinema. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, jovens cineastas continuem fazendo filmes", concluiu.

Após a entrega do prêmio para o Brasil, Erin Doherty venceu a categoria Melhor Atriz Coadjuvante em TV, por "Adolescência", em que interpretou a psicóloga Briony. "Esta experiência foi moldada para mim na sala de entrevista do set do episódio três [que acompanha a consulta do protagonista com a personagem de Dohert]. Dedico esse prêmio aos terapeutas. A vida pode ser difícil, a saúde mental é muito importante. Obrigada aos terapeutas, foi uma honra interpretar uma", comentou a atriz.

Ricky Gervais levou a estatueta de Melhor Performance de Comédia Stand-up, pelo programa "Ricky Gervais: Mortality", mas não compareceu a cerimônia para receber o prêmio.

A vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama foi Rhea Seehorn, por "Pluribus". Esta foi a primeira indicação da atriz ao Globo de Ouro. Inicialmente, o protagonista da série seria um homem, até o criador Vince Gilligan mudar o roteiro. No discurso, Seehorn agradeceu a ele. "Obrigada por escrever o papel da minha vida e obrigada por ter acreditado", disse.

A favorita "The pitt" levou a estatueta de Melhor Série de Drama. A série, cuja segunda temporada estreou em 8 de janeiro no Prime Video, já foi renovada para a terceira temporada.

"Obrigada Globo de Ouro. Sei que vocês erraram, mas a gente não vai devolver o prêmio", brincou o criador no palco. "Também quero agradecer os profissionais de saúde que são os verdadeiros heróis que nos inspiram. Vivemos em um pais muito dividido, mas acho que o cinema nos une, a televisão para mim também é cinema. Não só como público, mas como comunidade", continuou.

"Adolescência", também favorita, venceu como Melhor Minissérie. A obra venceu três estatuetas na noite, de Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Ator em Minissérie e Melhor Atriz em Minissérie, se tornando a maior vencedora dos prêmios de TV.

“Tem gente que acha que a nossa série mostra como ter medo dos jovens, mas é sobre toda a sujeira que colocamos no caminho deles”, disse Jack Thorne.

O último prêmio de TV da noite, de Melhor Série de Comédia/Musical, foi entregue para "O estúdio", que, junto a "The pitt", levaram duas estatuetas cada.

Nos últimos prêmios da noite, Jessie Buckley venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, por "Hamnet: A vida antes de Hamlet". "Isso não é um sentimento normal ou uma situação normal para mim", começou a atriz.

Melhor Ator em Filme de Drama

Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, o primeiro brasileiro a levar a estatueta. "Kleber Mendonça filho, irmão você é um gênio e eu te agradeço por isso. 'O agente secreto' é um filme sobre memória ou a falta de memória e trauma geracional. Acredito que, se o trauma pode ser passado de geração em geração, os valores também podem ser passados. Esse prêmio vai para aqueles que estão se mantendo fiéis aos seus valores neste momento", disse o brasileiro.

Falando em português, Wagner Moura completou: "Viva o Brasil. Viva a cultura brasileira!".

O grande vencedor da noite nas categorias de cinema, "Uma batalha após a outra" também ganhou o prêmio de Melhor Filme de Comédia/Musical. Este foi o quarto prêmio do longa, que levou as estatuetas de Melhor Roteiro, Melhor Diretor e Melhor Atriz Coadjuvante.

"Hamnet: A vida antes de Hamlet", conquistou o último prêmio do Globo de Ouro em 2026, o de Melhor Filme de Drama. Steven Spielberg, produtor do filme dirigido por Chloé Zhao, fez o discurso final da premiação. "Achei que só tinha uma diretora no planeta que poderia contar essa história seguindo a ideia do espírito da floresta. Esta pessoa é Chloé Zhao", afirmou.

Acompanhe em tempo real os vencedores:

TV



Melhor Ator – Drama

Sterling K. Brown, "Paradise"

Diego Luna, "Andor"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Mark Ruffalo, "Task"

Adam Scott, "Ruptura"

Noah Wyle, "The Pitt"



Melhor Atriz - Musical ou Comédia

Kristen Bell, "Ninguém quer"

Ayo Edebiri, "O Urso"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Jenna Ortega, "Wandinha"

Jean Smart, "Hacks"

Melhor Ator – Musical ou Comédia

Adam Brody, "Ninguém Quer"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Glen Powell, "Chad Powers"

Seth Rogen, "O estúdio"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "O Urso"

Melhor Ator Coadjuvante

Owen Cooper, "Adolescência"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Walton Goggins, "The White Lotus"

Jason Isaacs, "The White Lotus"

Tramell Tillman, "Ruptura"

Ashley Walters, "Adolescência"

Melhor Ator em Minissérie

Jacob Elordi, "The Narrow Road to the Deep North"

Paul Giamatti, "Black Mirror"

Stephen Graham, "Adolescência"

Charlie Hunnam, "Monster: A história de Ed Gein"

Jude Law, "Black Rabbit"

Matthew Rhys, "O monstro em mim"

Melhor Atriz em Minissérie

Claire Danes, "O monstro em mim"

Rashida Jones, "Black Mirror"

Amanda Seyfried, "Long Bright River"

Sarah Snook, "All Her Fault"

Michelle Williams, "Morrendo por sexo"

Robin Wright, "The girlfriend"

Melhor Atriz Coadjuvante

Carrie Coon, "The White Lotus"

Erin Doherty, "Adolescência"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Catherine O’Hara, "O estúdio"

Parker Posey, "The White Lotus"

Aimee Lou Wood, "The White Lotus"

Melhor Atriz – Drama

Kathy Bates, "Matlock"

Britt Lower, "Ruptura"

Helen Mirren, "Terra da máfia"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "A diplomata"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Melhor Série - Drama

"A diplomata"

"The Pitt"

"Ruptura"

"Pluribus"

"Slow horses"

"The White Lotus"



Melhor Série - Comédia ou Musical

"Abbott Elementary"

"O urso"

"Hacks"

"Ninguém quer"

"Only murders in the building"

"O estúdio"

Melhor Minissérie

"Adolescência"

"All Her Fault"

"O monstro em mim"

"Black Mirror"

"Morrendo por sexo"

"The Girlfriend"

Melhor Performance de Comédia Stand-Up

Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"

Brett Goldstein, "Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life"

Kevin Hart, "Kevin Hart: Acting My Age"

Bill Maher, "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"

Kumail Nanjiani, "Kumail Nanjiani: Night Thoughts"

Sarah Silverman, "Sarah Silverman: PostMortem"



Melhor Podcast

"Armchair Expert with Dax Shepard"

"Call Her Daddy"

"Good Hang with Amy Poehler"

"The Mel Robbins Podcast"

"SmartLess"

"Up First"

CINEMA

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Foi Apenas um Acidente"

"A única saída"

"Sirat"

"A Voz de Hind Rajab"

Melhor Ator – Drama

Joel Edgerton, "Sonhos de trem"

Oscar Isaac, "Frankenstein"

Dwayne Johnson, "Coração de lutador: The Smashing Machine"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "O agente secreto"

Jeremy Allen White, "Springsteen: Salve-me do desconhecido"

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro, "Uma Batalha Após a Outra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"

Adam Sandler, "Jay Kelly"

Stellan Skarsgard, "Valor Sentimental"



Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt, "Coração de lutador: The Smashing Machine"

Elle Fanning, "Valor Sentimental"

Ariana Grande, "Wicked: Parte 2"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"

Amy Madigan, "A Hora do Mal"

Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"

Melhor Canção

"Dream as One", "Avatar: Fogo e cinzas"

"Golden", "Guerreiras do K-Pop"

"I Lied to You", "Pecadores"

"No Place Like Home", "Wicked: Parte 2"

"The Girl In The Bubble", "Wicked: Parte 2"

"Train Dreams", "Sonhos de trem"

Melhor Trilha Sonora

"Frankenstein"

"Hamnet: A vida antes de Hamlet"

"Casa de dinamite"

"Hedda"

"Uma batalha após a outra"

"Pecadores"

Melhor Atriz – Musical ou Comédia

Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"

Cynthia Erivo, "Wicked: Parte 2"

Kate Hudson, "Song Sung Blue - Um Sonho a Dois"

Chase Infiniti, "Uma batalha após a outra"

Amanda Seyfried, "O Testamento de Ann Lee"

Emma Stone, "Bugonia"

Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"

Ronald Bronstein & Josh Safdie, "Marty Supreme"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Jafar Panahi, "Foi Apenas um Acidente"

Eskil Vogt & Joachim Trier, "Valor Sentimental"

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"

Melhor Ator – Musical ou Comédia

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

George Clooney, "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Lee Byung-hun, "A única saída"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Destaque em Bilheteria

"Avatar: Fogo e cinzas"

"F1"

"Guerreiras do K-Pop"

"Missão: Impossível – O Acerto Final"

"Pecadores"

"A Hora do Mal"

"Wicked: Parte 2"

"Zootopia 2"

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra"

Guillermo Del Toro, "Frankenstein"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Jafar Panahi "Apenas um acidente"

Joachim Trier, "Valor Sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"



Melhor Animação

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"

"Elio"

"Guerreiras do K-Pop"

"Little Amélie or the Character of Rain"

"Zootopia 2"

Melhor Atriz – Drama

Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"

Jennifer Lawrence, "Morra meu amor"

Renate Reinsve, "Valor Sentimental"

Julia Roberts, "Depois da caçada"

Tessa Thompson, "Hedda"

Eva Victor, "Sorry, Baby"

Melhor Filme – Comédia ou Musical

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Marty Supreme"

"A única saída"

"Nouvelle Vague"

"Uma batalha após a outra"

Melhor Filme – Drama

"Frankenstein"

"Hamnet: A vida antes de Hamlet"

"Foi Apenas um Acidente"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"