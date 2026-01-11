Wagner Moura fala de política no tapete vermelho do Globo de Ouro

O Globo de Ouro abre a temporada de premiações de cinema e televisão de 2026 neste domingo (11/1). O brasileiro Wagner Moura chegou ao tapete vermelho de mãos dadas com sua esposa, Sandra Delgado.

Acompanhe aqui a cerimônia.

“Sou uma pessoa muito política, penso politicamente, gosto de fazer filmes políticos. ‘O agente secreto’ é um deles. Seria estranho para mim trabalhar como artista político e depois me esquivar de dizer o que penso”, afirmou o ator para jornalistas.

Desfilaram por lá também o rapper americano Snoop Dogg, vestindo terno preto com detalhes em vermelho, e a cantora tailandesa Lisa, do grupo de K-pop Blackpink. Ela apostou em um vestido preto com pedaços transparentes – mas é o seu colar grosso que mais chama a atenção.

Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. O anúncio foi divulgado pela própria organização nas redes sociais. Divulgação/Victor Jucá Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. A dobradinha de Moura com o longa sinaliza a força do cinema brasileiro no circuito externo. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1 Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff Não à toa, Moura está cotado para a disputa do Oscar, como o Flipar já mostrou. Na visão da revista "Variety", o artista é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto". Divulgação Premiado no último Festival de Cannes, "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho (“Aquarius” e “Bacurau”), ganhou uma nova previsão de lançamento nos cinemas brasileiros, aliás: 6 de novembro. Vejamos mais sobre este incrível ator brasileiro? Divulgação Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007). Divulgação/Zeca Guimarães Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso "Tropa de Elite", do diretor José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro". Divulgação Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística. Divulgação Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

Outros famosos menos conhecidos que já chegaram foram Dylan Efron, o irmão mais novo de Zac Efron, a jornalista americana Gayle King e o influenciador americano Ollie Muhl. A jornalista dos Estados Unidos Mona Kosar Abdi também passou pelo tapete.

O Brasil pode sair premiado desta 83ª edição do Globo de Ouro, assim como na edição do ano passado, quando Fernanda Torres foi eleita a melhor atriz em um filme de drama por "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

Desta vez, o Brasil disputa três prêmios com "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho – melhor filme de drama, melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama, pela performance de Wagner Moura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia