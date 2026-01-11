MODA
Globo de Ouro 2026: veja os melhores looks do tapete vermelho
De Wagner Moura a Elle Fanning, indicados à premiação mostraram elegância no tapete vermelho
Gabriel Leone Foto: Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Foto: Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho Foto: Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi Foto: Globen Globes / reprodução
Elle Fanning Foto: Globen Globes / reprodução
Kate Hudson Foto: Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega Foto: Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner Foto: Globen Globes / reprodução
Joe Keery Foto: Globen Globes / reprodução
Owen Cooper Foto: Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado Foto: Globen Globes / reprodução
Colman Domingo Foto: Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna Foto: Globen Globes / reprodução
Lisa Foto: Globen Globes / reprodução
Hudson Williams Foto: Globen Globes / reprodução
Olandria Foto: Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl Foto: Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas Foto: Globen Globes / reprodução