MODA

Globo de Ouro 2026: veja os melhores looks do tapete vermelho

De Wagner Moura a Elle Fanning, indicados à premiação mostraram elegância no tapete vermelho

Maria Dulce Miranda
  • Gabriel Leone
    Gabriel Leone Foto: Globen Globes / reprodução
  • Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux
    Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Foto: Globen Globes / reprodução
  • Alice Carvalho
    Alice Carvalho Foto: Globen Globes / reprodução
  • Jacob Elordi
    Jacob Elordi Foto: Globen Globes / reprodução
  • Elle Fanning
    Elle Fanning Foto: Globen Globes / reprodução
  • Kate Hudson
    Kate Hudson Foto: Globen Globes / reprodução
  • Jenna Ortega
    Jenna Ortega Foto: Globen Globes / reprodução
  • Jennifer Garner
    Jennifer Garner Foto: Globen Globes / reprodução
  • Joe Keery
    Joe Keery Foto: Globen Globes / reprodução
  • Owen Cooper
    Owen Cooper Foto: Globen Globes / reprodução
  • Wagner Moura e Sandra Delgado
    Wagner Moura e Sandra Delgado Foto: Globen Globes / reprodução
  • Colman Domingo
    Colman Domingo Foto: Globen Globes / reprodução
  • Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna
    Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna Foto: Globen Globes / reprodução
  • Lisa
    Lisa Foto: Globen Globes / reprodução
  • Hudson Williams
    Hudson Williams Foto: Globen Globes / reprodução
  • Olandria
    Olandria Foto: Globen Globes / reprodução
  • Oliver Muhl
    Oliver Muhl Foto: Globen Globes / reprodução
  • Priyanka Chopra e Nick Jonas
    Priyanka Chopra e Nick Jonas Foto: Globen Globes / reprodução
