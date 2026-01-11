Assine
JANTAR DOS FAMOSOS

Globo de Ouro 2026: o que as celebridades comem e bebem na cerimônia

Cardápio assinado pelo Nobu inclui pratos icônicos da culinária japonesa, champanhes premium e sobremesas sofisticadas, em uma noite que promete evitar polêmica

Maria Dulce Miranda
11/01/2026 23:09

O chef Nobu Matsuhisa assina o cardápio do jantar do Globo de Ouro 2026
O chef Nobu Matsuhisa assina o cardápio do jantar do Globo de Ouro 2026 crédito: Golden Globes / reprodução

O Globo de Ouro 2026 não se resume à premiação. Realizado nesse domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos, o evento conta com um jantar especial, assinado novamente pelo restaurante japonês Nobu.

Em comunicado oficial, o Globo de Ouro confirmou que o jantar contará com yellowtail com jalapeño (fatias finas de peixe Hamachi cru, cobertas com jalapeño fresco fatiado, alho picado, coentro e um molho cítrico à base de ponzu ou yuzu); caviar; salada de lagosta com molho picante de limão; e uma seleção de niguiris (bolinho de arroz com peixe por cima) de tai Matsuhisa, salmão e atum, finalizados com molho nikiri de soja. O prato principal será o tradicional bacalhau negro com missô, um dos mais famosos do Nobu.

As bebidas também seguem o padrão de luxo da premiação. Os convidados poderão brindar com champanhe Impérial Brut e Rosé Impérial, da Moët & Chandon, além da água mineral Saratoga. As garrafas de champanhe ficam dispostas no centro das mesas, permitindo que os convidados se sirvam ao longo da noite.

A sobremesa mantém a proposta refinada: mousse de chocolate branco, pão de ló de pistache e um bolo cerimonial de matcha, finalizado com uma moeda dourada com a assinatura do Nobu.

Jantar tem pratos japoneses e bebidas de luxo
Jantar tem pratos japoneses e bebidas de luxo Golden Globes / reprodução

Este será o terceiro ano consecutivo em que o Nobu assina o jantar da premiação. Além da experiência presencial, unidades selecionadas do Nobu em Los Angeles e Nova York também oferecem o mesmo menu da cerimônia para entrega em domicílio, ao valor de US$ 125 (R$ 672).

A refeição de luxo contrasta com os pratos servidos no Critics’ Choice Awards, no último final de semana. Na ocasião, fotos de pratos com chips de pita, pequenas porções de queijo, uvas, bruschetta, tomates-cereja e homus circularam nas redes sociais e renderam comentários irônicos. A imagem foi compartilhada pelo jornalista Kyle Buchanan e rapidamente viralizou.

No Globo de Ouro, a proposta é outra. Diferentemente do Oscar, em que os convidados permanecem sentados em cadeiras de auditório, a premiação reúne seus 1.148 indicados e convidados em mesas redondas, com dez cadeiras douradas cada e arranjos florais assinados pelo Mark’s Garden. Assim que entram no salão do Beverly Hilton, os convidados já são recepcionados com bebidas e os pratos do chef.

Gabriel Leone -Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux -Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho -Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi -Globen Globes / reprodução
Elle Fanning -Globen Globes / reprodução
Kate Hudson -Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega-Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner -Globen Globes / reprodução
Joe Keery -Globen Globes / reprodução
Owen Cooper -Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado -Globen Globes / reprodução
Colman Domingo -Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna -Globen Globes / reprodução
Lisa -Globen Globes / reprodução
Hudson Williams -Globen Globes / reprodução
Olandria -Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl -Globen Globes / reprodução
Maura Higgins -Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas -Globen Globes / reprodução
Tópicos relacionados:

celebridades cinema globo-de-ouro tv

