Globo de Ouro 2026: o que as celebridades comem e bebem na cerimônia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Globo de Ouro 2026 não se resume à premiação. Realizado nesse domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos, o evento conta com um jantar especial, assinado novamente pelo restaurante japonês Nobu.

Em comunicado oficial, o Globo de Ouro confirmou que o jantar contará com yellowtail com jalapeño (fatias finas de peixe Hamachi cru, cobertas com jalapeño fresco fatiado, alho picado, coentro e um molho cítrico à base de ponzu ou yuzu); caviar; salada de lagosta com molho picante de limão; e uma seleção de niguiris (bolinho de arroz com peixe por cima) de tai Matsuhisa, salmão e atum, finalizados com molho nikiri de soja. O prato principal será o tradicional bacalhau negro com missô, um dos mais famosos do Nobu.

As bebidas também seguem o padrão de luxo da premiação. Os convidados poderão brindar com champanhe Impérial Brut e Rosé Impérial, da Moët & Chandon, além da água mineral Saratoga. As garrafas de champanhe ficam dispostas no centro das mesas, permitindo que os convidados se sirvam ao longo da noite.

A sobremesa mantém a proposta refinada: mousse de chocolate branco, pão de ló de pistache e um bolo cerimonial de matcha, finalizado com uma moeda dourada com a assinatura do Nobu.

Jantar tem pratos japoneses e bebidas de luxo Golden Globes / reprodução

Este será o terceiro ano consecutivo em que o Nobu assina o jantar da premiação. Além da experiência presencial, unidades selecionadas do Nobu em Los Angeles e Nova York também oferecem o mesmo menu da cerimônia para entrega em domicílio, ao valor de US$ 125 (R$ 672).

A refeição de luxo contrasta com os pratos servidos no Critics’ Choice Awards, no último final de semana. Na ocasião, fotos de pratos com chips de pita, pequenas porções de queijo, uvas, bruschetta, tomates-cereja e homus circularam nas redes sociais e renderam comentários irônicos. A imagem foi compartilhada pelo jornalista Kyle Buchanan e rapidamente viralizou.

Hello from the Critics Choice Awards and this dinner of fruits, cheeses and crackers! Follow along for updates… pic.twitter.com/pvIwavT0lu — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 7, 2025

No Globo de Ouro, a proposta é outra. Diferentemente do Oscar, em que os convidados permanecem sentados em cadeiras de auditório, a premiação reúne seus 1.148 indicados e convidados em mesas redondas, com dez cadeiras douradas cada e arranjos florais assinados pelo Mark’s Garden. Assim que entram no salão do Beverly Hilton, os convidados já são recepcionados com bebidas e os pratos do chef.

