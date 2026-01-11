Elenco de ‘O Agente Secreto’ leva foto de Fernanda Torres ao Globo de Ouro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O elenco e a equipe de “O Agente Secreto” já estão no tapete vermelho do Globo de Ouro 2026, realizado no hotel The Beverly Hilton, neste domingo (11/1). Durante entrevista para a GloboNews, a atriz Alice Carvalho, que vive Fátima no novo filme de Kleber Mendonça Filho, mostrou um amuleto inusitado escolhido para atrair boas energias: um santinho com a imagem de Fernanda Torres. A atriz entrou para a história ao conquistar o Globo de Ouro 2025 de Melhor Atriz em Filme de Drama por “Ainda Estou Aqui”.

“Ganhamos um santinho. Santa Nanda. Santa Nanda da Sorte. Um beijo, Nanda!”, brincou Alice, em tom descontraído. O objeto também apareceu nas mãos de Wagner Moura, protagonista do longa e indicado na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, reforçando o espírito de união do elenco. O amuleto foi dado pela equipe da TNT / HBO Max, que também transmitem a cerimônia.

Além da superstição, Alice falou sobre a importância de sua personagem na narrativa. Fátima, esposa do personagem interpretado por Wagner Moura, foi definida pela atriz como uma figura que traduz sentimentos profundos e coletivos de muitas mulheres brasileiras.

“Me senti num lugar muito bonito por ter sido convidada para fazer essa personagem, que é quase uma resposta de uma vida inteira. Ela representa uma gama imensa de mulheres do nosso país. Fátima é um recorte, uma representação positiva, um grito de protesto no meio de tanta coisa entalada na nossa garganta. É um símbolo de Brasil, e me sinto honrada de ser parte disso”, afirmou.

O legado de Fernanda Torres

Em 6 de janeiro do ano passado, Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por “Ainda Estou Aqui”, em uma vitória que mobilizou o público brasileiro e superou grandes estrelas de Hollywood, como Nicole Kidman e Angelina Jolie.

A trajetória do filme seguiu fazendo história ao conquistar, posteriormente, o primeiro Oscar do Brasil, na categoria de Melhor Filme Internacional.

Para além do feito inédito, a vitória de Fernanda teve um significado emocional especial. A atriz encerrou um ciclo iniciado por sua mãe, Fernanda Montenegro, que havia sido indicada ao mesmo prêmio por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. Ao receber a estatueta, Fernanda Torres dedicou o prêmio à mãe, transformando o momento em um marco simbólico para o cinema brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora, com “O Agente Secreto” novamente colocando o Brasil em destaque. O longa concorre às estatuetas de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.