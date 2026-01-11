Assine
overlay
Início Galeria
ESTADO DE MINAS

Veja os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Protagonista de 'O agente secreto' concorre ao prêmio de melhor ator em filme de drama

E
Estado de Minas
  • O brasileiro Wagner Moura chegou ao tapete vermelho acompanhado da mulher Sandra Delgado. Ele pode ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua interpretação em
    O brasileiro Wagner Moura chegou ao tapete vermelho acompanhado da mulher Sandra Delgado. Ele pode ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua interpretação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Foto: Michael Tran/Reprodução
  • Jeremy Allen White chega ao tapete vermelho. Ele concorre por sua interpretação de Bruce Springsteen no longa
    Jeremy Allen White chega ao tapete vermelho. Ele concorre por sua interpretação de Bruce Springsteen no longa "Springsteen: Salve-me do desconhecido". Foto: Amy Sussman/Reprodução
  • Joel Edgerton, indicado por sua performance em
    Joel Edgerton, indicado por sua performance em "Sonhos de trem", ao lado de Christine Centenera. Foto: Amy Sussman/Reprodução
  • Michael B. Jordan, que concorre por
    Michael B. Jordan, que concorre por "Pecadores", no tapete vermelho. Foto: Amy Sussman/Reprodução
  • Oscar Isaac disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por seu papel em
    Oscar Isaac disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por seu papel em "Frankenstein", de Guillermo Del Toro, no qual interpreta Victor Frankenstein. Foto: Amy Sussman/Reprodução
  • Dwayne Johson, conhecido como The Rock, e sua mulher Lauren Hashian no tapete vermelho. Ele protagoniza o filme
    Dwayne Johson, conhecido como The Rock, e sua mulher Lauren Hashian no tapete vermelho. Ele protagoniza o filme "Coração de lutador". Foto: Frederic J. Brown/Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay