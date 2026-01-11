ESTADO DE MINAS
Veja os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro
Protagonista de 'O agente secreto' concorre ao prêmio de melhor ator em filme de drama
O brasileiro Wagner Moura chegou ao tapete vermelho acompanhado da mulher Sandra Delgado. Ele pode ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua interpretação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Foto: Michael Tran/Reprodução
Jeremy Allen White chega ao tapete vermelho. Ele concorre por sua interpretação de Bruce Springsteen no longa "Springsteen: Salve-me do desconhecido". Foto: Amy Sussman/Reprodução
Joel Edgerton, indicado por sua performance em "Sonhos de trem", ao lado de Christine Centenera. Foto: Amy Sussman/Reprodução
Michael B. Jordan, que concorre por "Pecadores", no tapete vermelho. Foto: Amy Sussman/Reprodução
Oscar Isaac disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por seu papel em "Frankenstein", de Guillermo Del Toro, no qual interpreta Victor Frankenstein. Foto: Amy Sussman/Reprodução
Dwayne Johson, conhecido como The Rock, e sua mulher Lauren Hashian no tapete vermelho. Ele protagoniza o filme "Coração de lutador". Foto: Frederic J. Brown/Reprodução