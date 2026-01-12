'O agente secreto' vence o Globo de Ouro de Filme de Língua Não Inglesa

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
O longa brasileiro superou "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; "A única saída", de Park Chan-wook; "Valor sentimental", de Joachim Trier; "Sirat", de Oliver Laxe; e "A voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.
"O som ao redor" (2012), dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem aborda a vida em uma rua de classe-média na zona sul do Recife após a chegada de uma milícia. Disponível na Netflix. Vitrine Filmes/Divulgação
"Aquarius" (2016) é estrelado por Sonia Braga, no papel de uma mulher que resiste à especulação imobiliária no Recife, recusando-se a vender sua casa para uma empreiteira. O longa está disponível na Netflix. Victor Juca/Divulgação
Em 2019 o diretor pernambucano lançou "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles. O filme recebeu o Prêmio do Júri em Cannes e foi um sucesso de público e crítica no Brasil. Está disponível no Globoplay. Reprodução/Divulgação
O diretor voltou a Cannes com "Retratos fantasmas" (2023), documentário que recupera a história das salas de cinema de rua do Recife. A produção está disponível na Netflix. Cinemascopio/Divulgação
Ainda inédito no Brasil, "O agente secreto" (2025) competiu pela Palma de Ouro em Cannes e recebeu os prêmios de melhor direção e ator (Wagner Moura) do júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche Victor Jucá/Divulgação
Ambientada no Recife de 1977, em plena ditadura militar, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário que retorna à cidade natal para fugir de um passado violento em São Paulo. Ao longo da história, ele tenta se reaproximar do filho pequeno, que vive com os avós.
