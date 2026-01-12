Assine
overlay
Início Cultura
GLOBO DE OURO 2026

'O agente secreto' vence o Globo de Ouro de Filme de Língua Não Inglesa

Longa de Kleber Mendonça Filho superou produções de outros quatro países e repetiu o feito de 'Central do Brasil', premiado em 1999

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
12/01/2026 00:09 - atualizado em 12/01/2026 00:51

compartilhe

SIGA
x
Kleber Mendonça Filho em discurso no Globo de Ouro
Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa ao lado de parte do elenco crédito: Reprodução

"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa na madrugada desta segunda (12/1), durante a 83ª edição da premiação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O longa brasileiro superou "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; "A única saída", de Park Chan-wook; "Valor sentimental", de Joachim Trier; "Sirat", de Oliver Laxe; e "A voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.

A conquista não é inédita para o Brasil. "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles, venceu a categoria na edição de 1999 do Globo de Ouro.

"O som ao redor" (2012), dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem aborda a vida em uma rua de classe-média na zona sul do Recife após a chegada de uma milícia. Disponível na Netflix. -Vitrine Filmes/Divulgação
"O som ao redor" (2012), dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem aborda a vida em uma rua de classe-média na zona sul do Recife após a chegada de uma milícia. Disponível na Netflix. Vitrine Filmes/Divulgação
"Aquarius" (2016) é estrelado por Sonia Braga, no papel de uma mulher que resiste à especulação imobiliária no Recife, recusando-se a vender sua casa para uma empreiteira. O longa está disponível na Netflix.-Victor Juca/Divulgação
"Aquarius" (2016) é estrelado por Sonia Braga, no papel de uma mulher que resiste à especulação imobiliária no Recife, recusando-se a vender sua casa para uma empreiteira. O longa está disponível na Netflix. Victor Juca/Divulgação
Em 2019 o diretor pernambucano lançou "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles. O filme recebeu o Prêmio do Júri em Cannes e foi um sucesso de público e crítica no Brasil. Está disponível no Globoplay.-Reprodução/Divulgação
Em 2019 o diretor pernambucano lançou "Bacurau", codirigido por Juliano Dornelles. O filme recebeu o Prêmio do Júri em Cannes e foi um sucesso de público e crítica no Brasil. Está disponível no Globoplay. Reprodução/Divulgação
O diretor voltou a Cannes com "Retratos fantasmas" (2023), documentário que recupera a história das salas de cinema de rua do Recife. A produção está disponível na Netflix.-Cinemascopio/Divulgação
O diretor voltou a Cannes com "Retratos fantasmas" (2023), documentário que recupera a história das salas de cinema de rua do Recife. A produção está disponível na Netflix. Cinemascopio/Divulgação
Ainda inédito no Brasil, "O agente secreto" (2025) competiu pela Palma de Ouro em Cannes e recebeu os prêmios de melhor direção e ator (Wagner Moura) do júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche -Victor Jucá/Divulgação
Ainda inédito no Brasil, "O agente secreto" (2025) competiu pela Palma de Ouro em Cannes e recebeu os prêmios de melhor direção e ator (Wagner Moura) do júri presidido pela atriz francesa Juliette Binoche Victor Jucá/Divulgação

Ambientada no Recife de 1977, em plena ditadura militar, a trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário que retorna à cidade natal para fugir de um passado violento em São Paulo. Ao longo da história, ele tenta se reaproximar do filho pequeno, que vive com os avós.

Gabriel Leone -Globen Globes / reprodução
Gabriel Leone Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux -Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho -Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi -Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi Globen Globes / reprodução
Elle Fanning -Globen Globes / reprodução
Elle Fanning Globen Globes / reprodução
Kate Hudson -Globen Globes / reprodução
Kate Hudson Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega-Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner -Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner Globen Globes / reprodução
Joe Keery -Globen Globes / reprodução
Joe Keery Globen Globes / reprodução
Owen Cooper -Globen Globes / reprodução
Owen Cooper Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado -Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado Globen Globes / reprodução
Colman Domingo -Globen Globes / reprodução
Colman Domingo Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna -Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna Globen Globes / reprodução
Lisa -Globen Globes / reprodução
Lisa Globen Globes / reprodução
Hudson Williams -Globen Globes / reprodução
Hudson Williams Globen Globes / reprodução
Olandria -Globen Globes / reprodução
Olandria Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl -Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl Globen Globes / reprodução
Maura Higgins -Globen Globes / reprodução
Maura Higgins Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas -Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas Globen Globes / reprodução

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em cartaz há nove semanas no Brasil, "O agente secreto" já ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas. O filme ainda não tem previsão de chegada às plataformas de streami

Tópicos relacionados:

cinema globo-de-ouro kleber-mendonca-filho o-agente-secreto premio wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay