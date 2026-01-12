Assine
overlay
Início Cultura
GLOBO DE OURO 2026

Veja o discurso de Kleber Mendonça Filho no Globo de Ouro

Diretor de ‘O agente secreto’ recebeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa ao lado de parte do elenco do longa

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/01/2026 00:31 - atualizado em 12/01/2026 00:33

compartilhe

SIGA
x
Kleber Mendonça Filho em discurso no Globo de Ouro
Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa ao lado de parte do elenco crédito: Reprodução

"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa a madrugada desta segunda  (12/1), na 83ª edição da premiação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O longa brasileiro superou "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; "A única saída", de Park Chan-wook; "Valor sentimental", de Joachim Trier; "Sirat", de Oliver Laxe; e "A voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.

Gabriel Leone -Globen Globes / reprodução
Gabriel Leone Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux -Globen Globes / reprodução
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho -Globen Globes / reprodução
Alice Carvalho Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi -Globen Globes / reprodução
Jacob Elordi Globen Globes / reprodução
Elle Fanning -Globen Globes / reprodução
Elle Fanning Globen Globes / reprodução
Kate Hudson -Globen Globes / reprodução
Kate Hudson Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega-Globen Globes / reprodução
Jenna Ortega Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner -Globen Globes / reprodução
Jennifer Garner Globen Globes / reprodução
Joe Keery -Globen Globes / reprodução
Joe Keery Globen Globes / reprodução
Owen Cooper -Globen Globes / reprodução
Owen Cooper Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado -Globen Globes / reprodução
Wagner Moura e Sandra Delgado Globen Globes / reprodução
Colman Domingo -Globen Globes / reprodução
Colman Domingo Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna -Globen Globes / reprodução
Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna Globen Globes / reprodução
Lisa -Globen Globes / reprodução
Lisa Globen Globes / reprodução
Hudson Williams -Globen Globes / reprodução
Hudson Williams Globen Globes / reprodução
Olandria -Globen Globes / reprodução
Olandria Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl -Globen Globes / reprodução
Oliver Muhl Globen Globes / reprodução
Maura Higgins -Globen Globes / reprodução
Maura Higgins Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas -Globen Globes / reprodução
Priyanka Chopra e Nick Jonas Globen Globes / reprodução

Kleber Mendonça Filho, de terno preto, abraçando Wagnero Moura, de paletó branco
Em discurso no Globo de Ouro, Kleber Mendonça Filho elogiou Wagner Moura: 'A melhor coisa é quando temos uma combinação de um excelente ator e um excelente amigo' Reprodução

Veja abaixo o discurso do cineasta brasileiro:

Muito, muito obrigado. Eu quero mandar um oi para todos assistindo do Brasil. Alô, Brasil. Obrigado. Obrigado à Neon (distribuidora norte-americana). Obrigado ao Festival de Cannes. Também quero agradecer à Vitrine Filmes, do Brasil, que fez ‘O agente secreto’ um blockbuster muito incomum lá no nosso país. Quero agradecer a nossa equipe e ao excelente elenco. Aqui temos uma pequena parte desse elenco e da equipe incríveis. Obrigado, Wagner Moura. Que ator! E a melhor coisa é quando temos uma combinação de um excelente ator e um excelente amigo. Essa é uma combinação exclusiva. Obrigado, Emilie (Lesclaux), minha produtora, minha parceira na vida; e Martin e Tomás, espero que vocês estejam assistindo no Pacific Palisades agora. A gente vai estar com vocês em breve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É uma honra estar nesse grupo de filmes internacionais e também com grandes filmes dos Estados Unidos. Eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento muito importante na história para fazer cinema, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens cineastas, continuem fazendo filmes. Muito obrigado.

Tópicos relacionados:

globo-de-our globo-de-ouro kleber-mendonca kleber-mendonca-filho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay