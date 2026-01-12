Veja o discurso de Kleber Mendonça Filho no Globo de Ouro

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa a madrugada desta segunda (12/1), na 83ª edição da premiação.

O longa brasileiro superou "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; "A única saída", de Park Chan-wook; "Valor sentimental", de Joachim Trier; "Sirat", de Oliver Laxe; e "A voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.

Gabriel Leone Globen Globes / reprodução Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux Globen Globes / reprodução Alice Carvalho Globen Globes / reprodução Jacob Elordi Globen Globes / reprodução Elle Fanning Globen Globes / reprodução Kate Hudson Globen Globes / reprodução Jenna Ortega Globen Globes / reprodução Jennifer Garner Globen Globes / reprodução Joe Keery Globen Globes / reprodução Owen Cooper Globen Globes / reprodução Wagner Moura e Sandra Delgado Globen Globes / reprodução Colman Domingo Globen Globes / reprodução Rei Ami, Ejae e Audrey Nuna Globen Globes / reprodução Lisa Globen Globes / reprodução Hudson Williams Globen Globes / reprodução Olandria Globen Globes / reprodução Oliver Muhl Globen Globes / reprodução Maura Higgins Globen Globes / reprodução Priyanka Chopra e Nick Jonas Globen Globes / reprodução Voltar Próximo

Em discurso no Globo de Ouro, Kleber Mendonça Filho elogiou Wagner Moura: 'A melhor coisa é quando temos uma combinação de um excelente ator e um excelente amigo' Reprodução

Veja abaixo o discurso do cineasta brasileiro:

Muito, muito obrigado. Eu quero mandar um oi para todos assistindo do Brasil. Alô, Brasil. Obrigado. Obrigado à Neon (distribuidora norte-americana). Obrigado ao Festival de Cannes. Também quero agradecer à Vitrine Filmes, do Brasil, que fez ‘O agente secreto’ um blockbuster muito incomum lá no nosso país. Quero agradecer a nossa equipe e ao excelente elenco. Aqui temos uma pequena parte desse elenco e da equipe incríveis. Obrigado, Wagner Moura. Que ator! E a melhor coisa é quando temos uma combinação de um excelente ator e um excelente amigo. Essa é uma combinação exclusiva. Obrigado, Emilie (Lesclaux), minha produtora, minha parceira na vida; e Martin e Tomás, espero que vocês estejam assistindo no Pacific Palisades agora. A gente vai estar com vocês em breve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É uma honra estar nesse grupo de filmes internacionais e também com grandes filmes dos Estados Unidos. Eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento muito importante na história para fazer cinema, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens cineastas, continuem fazendo filmes. Muito obrigado.

