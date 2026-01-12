Veja o discurso de Kleber Mendonça Filho no Globo de Ouro
Diretor de ‘O agente secreto’ recebeu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa ao lado de parte do elenco do longa
"O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa a madrugada desta segunda (12/1), na 83ª edição da premiação.
O longa brasileiro superou "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; "A única saída", de Park Chan-wook; "Valor sentimental", de Joachim Trier; "Sirat", de Oliver Laxe; e "A voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.
Veja abaixo o discurso do cineasta brasileiro:
Muito, muito obrigado. Eu quero mandar um oi para todos assistindo do Brasil. Alô, Brasil. Obrigado. Obrigado à Neon (distribuidora norte-americana). Obrigado ao Festival de Cannes. Também quero agradecer à Vitrine Filmes, do Brasil, que fez ‘O agente secreto’ um blockbuster muito incomum lá no nosso país. Quero agradecer a nossa equipe e ao excelente elenco. Aqui temos uma pequena parte desse elenco e da equipe incríveis. Obrigado, Wagner Moura. Que ator! E a melhor coisa é quando temos uma combinação de um excelente ator e um excelente amigo. Essa é uma combinação exclusiva. Obrigado, Emilie (Lesclaux), minha produtora, minha parceira na vida; e Martin e Tomás, espero que vocês estejam assistindo no Pacific Palisades agora. A gente vai estar com vocês em breve.
É uma honra estar nesse grupo de filmes internacionais e também com grandes filmes dos Estados Unidos. Eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um momento muito importante na história para fazer cinema, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens cineastas, continuem fazendo filmes. Muito obrigado.