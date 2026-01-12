Julia Roberts abraça Wagner Moura após vitória de ‘O Agente Secreto’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A conquista brasileira no Globo de Ouro 2026 foi celebrada com entusiasmo dentro e fora do palco. Na noite deste domingo (11/1), “O Agente Secreto” venceu o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e recebeu uma calorosa reação de grandes nomes do cinema internacional durante a cerimônia, realizada em Los Angeles.

Enquanto Wagner Moura seguia em direção ao palco ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho e de outros representantes da produção, o ator foi surpreendido por um gesto carinhoso de Julia Roberts. A estrela de Hollywood cumprimentou Moura com um abraço rápido, em um momento que chamou a atenção do público e simbolizou o reconhecimento ao cinema brasileiro.

A vitória também foi recebida com aplausos de pé no salão. Artistas como Jenna Ortega se levantaram para celebrar o anúncio do prêmio, demonstrando admiração pelo trabalho do filme brasileiro e reforçando o clima de celebração coletiva no evento.

Responsável por anunciar a categoria, a atriz Minnie Driver fez questão de se dirigir ao Brasil em português. Ao revelar o vencedor, ela parabenizou a equipe com um “parabéns”, arrancando reações emocionadas da plateia e dos brasileiros presentes.

Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar, “O Agente Secreto” acompanha a história de Marcelo, personagem interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que tenta deixar para trás um passado marcado pela violência. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa consolida o momento de destaque do cinema nacional na temporada de premiações internacionais.