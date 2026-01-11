Quem está por trás do look de Wagner Moura no Globo de Ouro?
Brasileiro usa terno avaliado em R$ 20 mil e sapato diferentão. Stylist foi eleita uma das estilistas mais poderosas do mundo
Wagner Moura foi um dos destaques do tapete vermelho do Globo de Ouro, neste domingo (11/1), ao surgir com um visual elegante, minimalista e de alto luxo. Indicado ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”, o brasileiro apostou em um terno branco assinado pela grife italiana Maison Margiela, avaliado em mais de R$ 20 mil. A estilista responsável é a italiana Ilaria Urbinati.
O look é composto por um blazer branco da marca, vendido por cerca de R$ 21,5 mil no site da Farfetch. A peça aparece esgotada na versão clara, restando apenas o modelo preto disponível para compra. O visual sofisticado foi complementado por joias da Omega, tradicional marca suíça associada a grandes eventos internacionais.
Outro detalhe que chamou atenção foi o calçado escolhido por Moura: o sapato Tabi, famoso pelo design com o dedão separado. O modelo, inspirado em um calçado japonês do século XV e reinterpretado por Martin Margiela nos anos 1980, tornou-se item cult da moda contemporânea. Dependendo do material, versões originais do Tabi podem ultrapassar os R$ 9 mil.
Radicada em Los Angeles, Urbinati é considerada uma das profissionais mais influentes de Hollywood quando o assunto é moda masculina. Ela já assinou looks de estrelas como Dwayne Johnson, o The Rock, Chris Evans, Bradley Cooper, Rami Malek, John Krasinski, Adam Brody e Joel Edgerton.
Ilaria tem acompanhado Wagner Moura de perto nesta temporada de premiações. Foi dela a escolha do conjunto da grife Zegna combinado com sapatos Christian Louboutin usado pelo ator no Critics Choice Awards, no último dia 4 de janeiro. Também foi responsável pelo visual adotado por Moura em participações na televisão americana, como a entrevista ao apresentador Seth Meyers, em que ele usou um suéter Tod’s e relógio Omega.
Nascida em Roma e criada em Paris, Urbinati mudou-se para Los Angeles ainda jovem. Filha de um fotógrafo e de uma modelo e marchand de arte, cresceu em um ambiente fortemente ligado à moda. Iniciou a carreira como vendedora em boutiques de luxo e ganhou projeção ao trabalhar com celebridades ligadas à série “The L Word”. A partir daí, consolidou-se como especialista em moda masculina e abriu uma boutique voltada exclusivamente para esse público.
Descrita pelo New York Times como uma stylist que respeita o estilo pessoal de seus clientes, Urbinati já foi capa da revista The Hollywood Reporter, que a classificou como uma das profissionais mais poderosas da indústria. Em outra publicação, o site InStyle a definiu como “a stylist que sabe deixar os homens mais desejados de Hollywood ainda mais estilosos”.
Na disputa pelo prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, Moura concorre com nomes como Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Oscar Isaac, Joel Edgerton e Jeremy Allen White. Além de Melhor Ator de Drama, “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.