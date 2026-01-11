Quem está por trás do look de Wagner Moura no Globo de Ouro?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Wagner Moura foi um dos destaques do tapete vermelho do Globo de Ouro, neste domingo (11/1), ao surgir com um visual elegante, minimalista e de alto luxo. Indicado ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”, o brasileiro apostou em um terno branco assinado pela grife italiana Maison Margiela, avaliado em mais de R$ 20 mil. A estilista responsável é a italiana Ilaria Urbinati.

O look é composto por um blazer branco da marca, vendido por cerca de R$ 21,5 mil no site da Farfetch. A peça aparece esgotada na versão clara, restando apenas o modelo preto disponível para compra. O visual sofisticado foi complementado por joias da Omega, tradicional marca suíça associada a grandes eventos internacionais.

Outro detalhe que chamou atenção foi o calçado escolhido por Moura: o sapato Tabi, famoso pelo design com o dedão separado. O modelo, inspirado em um calçado japonês do século XV e reinterpretado por Martin Margiela nos anos 1980, tornou-se item cult da moda contemporânea. Dependendo do material, versões originais do Tabi podem ultrapassar os R$ 9 mil.

Radicada em Los Angeles, Urbinati é considerada uma das profissionais mais influentes de Hollywood quando o assunto é moda masculina. Ela já assinou looks de estrelas como Dwayne Johnson, o The Rock, Chris Evans, Bradley Cooper, Rami Malek, John Krasinski, Adam Brody e Joel Edgerton.

Ilaria tem acompanhado Wagner Moura de perto nesta temporada de premiações. Foi dela a escolha do conjunto da grife Zegna combinado com sapatos Christian Louboutin usado pelo ator no Critics Choice Awards, no último dia 4 de janeiro. Também foi responsável pelo visual adotado por Moura em participações na televisão americana, como a entrevista ao apresentador Seth Meyers, em que ele usou um suéter Tod’s e relógio Omega.

Nascida em Roma e criada em Paris, Urbinati mudou-se para Los Angeles ainda jovem. Filha de um fotógrafo e de uma modelo e marchand de arte, cresceu em um ambiente fortemente ligado à moda. Iniciou a carreira como vendedora em boutiques de luxo e ganhou projeção ao trabalhar com celebridades ligadas à série “The L Word”. A partir daí, consolidou-se como especialista em moda masculina e abriu uma boutique voltada exclusivamente para esse público.

Descrita pelo New York Times como uma stylist que respeita o estilo pessoal de seus clientes, Urbinati já foi capa da revista The Hollywood Reporter, que a classificou como uma das profissionais mais poderosas da indústria. Em outra publicação, o site InStyle a definiu como “a stylist que sabe deixar os homens mais desejados de Hollywood ainda mais estilosos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na disputa pelo prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, Moura concorre com nomes como Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Oscar Isaac, Joel Edgerton e Jeremy Allen White. Além de Melhor Ator de Drama, “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.