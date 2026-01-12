Wagner Moura vence o Globo de Ouro de Melhor Ator por 'O agente secreto'

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama na madrugada desta segunda (12/1) por sua atuação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.



Antes, "O agente secreto" já havia levado o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

É a primeira vez que um brasileiro vence a categoria. Em 2025, Fernanda Torres foi premiada entre as atrizes.

Moura superou Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de lutador"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen").

Desde o anúncio das indicações, o ator aparecia entre os favoritos da imprensa internacional especializada. Com a vitória, ele amplia suas chances na disputa pelo Oscar 2026, premiação que, diferentemente do Globo de Ouro, não divide os concorrentes por filme de drama ou comédia/musical.

O brasileiro Wagner Moura chegou ao tapete vermelho acompanhado da mulher Sandra Delgado. Ele pode ser o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua interpretação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Michael Tran/Reprodução Jeremy Allen White chega ao tapete vermelho. Ele concorre por sua interpretação de Bruce Springsteen no longa "Springsteen: Salve-me do desconhecido". Amy Sussman/Reprodução Joel Edgerton, indicado por sua performance em "Sonhos de trem", ao lado de Christine Centenera. Amy Sussman/Reprodução Michael B. Jordan, que concorre por "Pecadores", no tapete vermelho. Amy Sussman/Reprodução Oscar Isaac disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por seu papel em "Frankenstein", de Guillermo Del Toro, no qual interpreta Victor Frankenstein. Amy Sussman/Reprodução Dwayne Johson, conhecido como The Rock, e sua mulher Lauren Hashian no tapete vermelho. Ele protagoniza o filme "Coração de lutador". Frederic J. Brown/Reprodução Voltar Próximo

Em "O agente secreto", Moura interpreta Marcelo, um professor universitário que foge do passado em São Paulo e se refugia no Recife de 1977, em plena ditadura militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em cartaz há nove semanas no Brasil, o longa acumula mais de 1milhão de espectadores. Ainda não há previsão de chegada às plataformas de streaming.