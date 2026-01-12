Wagner Moura vence o Globo de Ouro de Melhor Ator por 'O agente secreto'
Ator superou Joel Edgerton, Oscar Isaac e Michael B. Jordan na disputa;'O agente secreto' levou também o troféu de Melhor Filme em Língua Não Inglesa
compartilheSIGA
Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama na madrugada desta segunda (12/1) por sua atuação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Antes, "O agente secreto" já havia levado o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Leia Mais
É a primeira vez que um brasileiro vence a categoria. Em 2025, Fernanda Torres foi premiada entre as atrizes.
Moura superou Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de lutador"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen").
Desde o anúncio das indicações, o ator aparecia entre os favoritos da imprensa internacional especializada. Com a vitória, ele amplia suas chances na disputa pelo Oscar 2026, premiação que, diferentemente do Globo de Ouro, não divide os concorrentes por filme de drama ou comédia/musical.
Em "O agente secreto", Moura interpreta Marcelo, um professor universitário que foge do passado em São Paulo e se refugia no Recife de 1977, em plena ditadura militar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em cartaz há nove semanas no Brasil, o longa acumula mais de 1milhão de espectadores. Ainda não há previsão de chegada às plataformas de streaming.