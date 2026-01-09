Os indicados às principais categorias do Globo de Ouro

Confira a seguir a lista dos indicados às principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que serão entregues no domingo (11).

O longa-metragem político "Uma Batalha Após a Outra" lidera a disputa com 9 indicações, seguido pelo drama norueguês "Valor Sentimental", com 8, e do filme de terror de época "Pecadores", com 7.

- Cinema -

Melhor Filme de Drama

"Frankestein"

"Hamnet"

"Foi Apenas um Acidente"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

Melhor Filme de Comédia e/ou Musical

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Marty Supreme"

"A Única Saída"

"Nouvelle Vague"

"Uma Batalha Após a Outra"

Melhor Ator de Drama

Joel Edgerton ("Sonhos de Trem")

Oscar Isaac ("Frankestein")

Dwayne Johnson ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")

Michael B. Jordan ("Pecadores")

Wagner Moura ("O Agente Secreto")

Jeremy Allen White ("Springsteen: Salve-me do Desconhecido")

Melhor Atriz de Drama

Jessie Buckley ("Hamnet")

Jennifer Lawrence ("Morra, Amor")

Renate Reinsve ("Valor Sentimental")

Julia Roberts ("Depois da Caçada")

Tessa Thompson ("Hedda")

Eva Victor ("Sorry, Baby")

Melhor Ator de Musical e/ou Comédia

Timothée Chalamet ("Marty Supreme")

George Clooney ("Jay Kelly")

Leonardo Dicaprio ("Uma Batalha Após a Outra")

Ethan Hawke ("Blue Moon")

Lee Byung-Hun ("A Única Saída")

Jesse Plemons ("Bugonia")

Melhor Atriz de Musical e/ou Comédia

Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria")

Cynthia Erivo ("Wicked: Parte 2")

Kate Hudson ("Song Sung Blue - Um Sonho a Dois")

Chase Infiniti ("Uma Batalha Após a Outra")

Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee")

Emma Stone ("Bugonia")

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro ("Uma Batalha Após a Outra")

Jacob Elordi ("Frankestein")

Paul Mescal ("Hamnet")

Sean Penn ("Uma Batalha Após a Outra")

Adam Sandler ("Jay Kelly")

Stellan Skarsgård ("Valor Sentimental")

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt ("Coração de Lutador - The Smashing Machine")

Elle Fanning ("Valor Sentimental")

Ariana Grande ("Wicked: Parte 2")

Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental")

Amy Madigan ("A Hora do Mal")

Teyana Taylor ("Uma Batalha após a Outra")

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson ("Uma Batalha Após a Outra")

Ryan Coogler ("Pecadores")

Guillermo Del Toro ("Frankestein")

Jafar Panahi ("Foi Apenas um Acidente")

Joachim Trier ("Valor Sentimental")

Chloé Zhao ("Hamnet")

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

"Foi Apenas um Acidente" - França

"A Única Saída" - Coreia do Sul

"O Agente Secreto" - Brasil

"Valor Sentimental" - Noruega

"Sirât" - Espanha

"A Voz de Hind Rajab" - Tunísia

Realização Cinematográfica e de Bilheteria

"Avatar: Fogo e Cinzas"

"F1"

"Guerreiras do K-Pop"

"Missão: Impossível - O Acerto Final"

"Pecadores"

"A Hora do Mal"

"Wicked: Parte 2"

"Zootopia 2"

Melhor Filme de Animação

"Arco"

"Demon Slayer: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito"

"Elio"

"Guerreiras do K-Pop"

"Little Amélie Or The Character Of Rain"

"Zootopia 2"

- Televisão -

Melhor Série de Drama

"A Diplomata" (Netflix)

"The Pitt" (HBO Max)

"Pluribus" (Apple Tv)

"Ruptura" (Apple Tv)

"Slow Horses" (Apple Tv)

"The White Lotus" (HBO Max)

Melhor Ator em Série de Drama

Sterling K. Brown ("Paradise")

Diego Luna ("Andor")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Mark Ruffalo ("Task")

Adam Scott ("Ruptura")

Noah Wyle ("The Pitt")

Melhor Atriz em Série de Drama

Kathy Bates ("Matlock")

Britt Lower ("Ruptura")

Helen Mirren ("Terra da Máfia")

Bella Ramsey ("The Last Of Us")

Keri Russell ("A Diplomata")

Rhea Seehorn ("Pluribus")

Melhor Série de Televisão de Comédia e/ou Musical

"Abbott Elementary" (ABC)

"O Urso" (Fx On Hulu)

"Hacks" (HBO Max)

"Ninguém Quer" (Netflix)

"Only Murders In The Building" (Hulu)

"O Estúdio" (Apple Tv)

Melhor Ator em Série de Comédia e/ou Musical

Adam Brody ("Ninguém Quer")

Steve Martin ("Only Murders In The Building")

Glen Powell ("Chad Powers: O Quarterback")

Seth Rogen ("O Estúdio")

Martin Short ("Only Murders In The Building")

Jeremy Allen White ("O Urso")

Melhor Atriz em Comédia e/ou Musical

Kristen Bell ("Ninguém Quer")

Ayo Edebiri ("O Urso")

Selena Gomez ("Only Murders In The Building")

Natasha Lyonne ("Poker Face")

Jenna Ortega ("Wandinha")

Jean Smart ("Hacks")

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão

"Adolescência" (Netflix)

"All Her Fault" (Peacock)

"O Monstro em Mim" (Netflix)

"Black Mirror" (Netflix)

"Morrendo por Sexo" (Fx On Hulu)

"A Namorada Ideal" (Prime Video)

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para Televisão

Jacob Elordi ("O Caminho Estreito para os Confins do Norte")

Paul Giamatti ("Black Mirror")

Stephen Graham ("Adolescência")

Charlie Hunnam ("Monstro: A História de Ed Gein")

Jude Law ("Black Rabbit")

Matthew Rhys ("O Monstro em Mim")

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para Televisão

Claire Danes ("O Monstro em Mim")

Rashida Jones ("Black Mirror")

Amanda Seyfried ("Long Bright River")

Sarah Snook ("All Her Fault")

Michelle Williams ("Morrendo por Sexo")

Robin Wright ("A Namorada Ideal")

- Filmes com mais indicações -

"Uma Batalha Após a Outra" - 9

"Valor Sentimental" - 8

"Pecadores" - 7

"Hamnet" - 6

"Frankestein" - 5

"Wicked: Parte 2" - 5

