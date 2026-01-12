Veja o discurso de Wagner Moura no Globo de Ouro
Moura venceu a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, superando Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White
Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (12/1) por sua atuação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Ele superou Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de lutador"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen").
Veja abaixo o discurso do ator:
Muito obrigado. Obrigado, Golden Globes. Aos outros indicados, vocês são extraordinários como atores. Eu quero compartilhar esse prêmio com vocês. Muito obrigado. Obrigado a Neon (distribuidora norte-americana), à minha equipe, obrigado pela amizade de vocês. Kleber Mendonça Filho, irmão. Você é meu irmão e eu te agradeço por isso e por muitas outras coisas.
“O agente secreto” é um filme sobre memória, ou falta de memória e trauma geracional. Eu acredito que, se o trauma pode ser passado de geração para geração, os valores também podem. Então, esse prêmio vai para aqueles que estão se mantendo fiéis aos seus valores nos momentos difíceis, aos filhos, às nossas vidas juntos, aos meus filhos – eu amo vocês –, para todo mundo no Brasil. Muito obrigado.