GLOBO DE OURO 2026

Veja o discurso de Wagner Moura no Globo de Ouro

Moura venceu a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, superando Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White

Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/01/2026 01:30

Wagner Moura em discurso no Globo de Ouro 2026
'Esse prêmio vai para aqueles que estão se mantendo fiéis aos seus valores nos momentos difíceis', disse Wagner Moura em seu discurso crédito: Reprodução

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (12/1) por sua atuação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Ele superou Joel Edgerton ("Sonhos de trem"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Coração de lutador"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jeremy Allen White ("Springsteen").

Veja abaixo o discurso do ator:

Muito obrigado. Obrigado, Golden Globes. Aos outros indicados, vocês são extraordinários como atores. Eu quero compartilhar esse prêmio com vocês. Muito obrigado. Obrigado a Neon (distribuidora norte-americana), à minha equipe, obrigado pela amizade de vocês. Kleber Mendonça Filho, irmão. Você é meu irmão e eu te agradeço por isso e por muitas outras coisas.

“O agente secreto” é um filme sobre memória, ou falta de memória e trauma geracional. Eu acredito que, se o trauma pode ser passado de geração para geração, os valores também podem. Então, esse prêmio vai para aqueles que estão se mantendo fiéis aos seus valores nos momentos difíceis, aos filhos, às nossas vidas juntos, aos meus filhos – eu amo vocês –, para todo mundo no Brasil. Muito obrigado.

