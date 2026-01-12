Timothée Chalamet vence o Globo de Ouro e se declara a Kylie Jenner

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Timothée Chalamet viveu uma noite especial no Globo de Ouro 2026, realizado neste domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical pela atuação em “Marty Supreme” e aproveitou o momento no palco para fazer uma declaração pública à namorada, Kylie Jenner.

Ao receber a estatueta, Chalamet dedicou a vitória à influenciadora, que acompanhava a cerimônia sentada ao seu lado. “Para minha parceira, eu te amo”, disse o ator, antes de agradecer também aos pais, aos colegas de elenco e aos concorrentes da categoria. Em um discurso emotivo, o astro destacou a importância da gratidão e do aprendizado ao longo de sua trajetória pessoal e profissional.

O casal não posou para fotos no tapete vermelho, mas esteve junto durante toda a cerimônia. Kylie chegou separadamente ao evento e foi vista sentada ao lado de Chalamet na mesa, acompanhando cada momento da premiação.

Essa não foi a primeira vez que o ator mencionou a namorada ao receber um prêmio. Na semana anterior, durante o Critics Choice Awards, Timothée também saiu vencedor e fez referência a Kylie no discurso. Na disputa pelo Globo de Ouro, Chalamet superou nomes consagrados como Leonardo DiCaprio e George Clooney.

Durante a cerimônia, o casal também foi alvo de brincadeiras da apresentadora Nikki Glaser. Em seu monólogo de abertura, a comediante fez piada com a transformação física de Chalamet para o papel em “Marty Supreme”. “É interessante… poucas pessoas sabem disso, mas Timothée Chalamet é o primeiro ator da história a ganhar músculos para um filme sobre tênis de mesa. Ele ganhou mais de 60 onças (1,7 kg)! É uma loucura!”, brincou Glaser, arrancando risos do público — incluindo de Kylie, que foi vista se divertindo com o comentário.

