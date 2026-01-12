Assine
AMOR NO AR

Timothée Chalamet vence o Globo de Ouro e se declara a Kylie Jenner

Ator venceu prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical por sua atuação em "Marty Supreme"

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/01/2026 00:02

Kylie Jenner ao lado do namorado, o ator Timothée Chalamet
Kylie Jenner ao lado do namorado, o ator Timothée Chalamet crédito: Golden Globes / reprodução

Timothée Chalamet viveu uma noite especial no Globo de Ouro 2026, realizado neste domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator venceu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical pela atuação em “Marty Supreme” e aproveitou o momento no palco para fazer uma declaração pública à namorada, Kylie Jenner.

Ao receber a estatueta, Chalamet dedicou a vitória à influenciadora, que acompanhava a cerimônia sentada ao seu lado. “Para minha parceira, eu te amo”, disse o ator, antes de agradecer também aos pais, aos colegas de elenco e aos concorrentes da categoria. Em um discurso emotivo, o astro destacou a importância da gratidão e do aprendizado ao longo de sua trajetória pessoal e profissional.

O casal não posou para fotos no tapete vermelho, mas esteve junto durante toda a cerimônia. Kylie chegou separadamente ao evento e foi vista sentada ao lado de Chalamet na mesa, acompanhando cada momento da premiação. 

Essa não foi a primeira vez que o ator mencionou a namorada ao receber um prêmio. Na semana anterior, durante o Critics Choice Awards, Timothée também saiu vencedor e fez referência a Kylie no discurso. Na disputa pelo Globo de Ouro, Chalamet superou nomes consagrados como Leonardo DiCaprio e George Clooney.

Durante a cerimônia, o casal também foi alvo de brincadeiras da apresentadora Nikki Glaser. Em seu monólogo de abertura, a comediante fez piada com a transformação física de Chalamet para o papel em “Marty Supreme”. “É interessante… poucas pessoas sabem disso, mas Timothée Chalamet é o primeiro ator da história a ganhar músculos para um filme sobre tênis de mesa. Ele ganhou mais de 60 onças (1,7 kg)! É uma loucura!”, brincou Glaser, arrancando risos do público — incluindo de Kylie, que foi vista se divertindo com o comentário.

