CCXP25: Timothée Chalamet e astros de Supernatural são destaques

Maior evento de cultura pop do mundo celebra 20 anos da série e traz painéis de filmes, games e artistas; veja o que esperar da feira em SP

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
05/12/2025 13:12 - atualizado em 05/12/2025 13:53

Timothée Chalamet esteve presente na CCXP25
Timothée Chalamet esteve presente na CCXP25 crédito: Divulgação/ Diamond

A Comic Con Experience 2025 (CCXP25) acontece nesta semana em São Paulo entre os dias 4 e 7 de dezembro (dessa quinta-feira até domingo). Considerado o maior festival de cultura pop do mundo, o evento reúne fãs de quadrinhos, filmes, séries e games para sua 12ª edição no Brasil, oferecendo uma programação recheada de estrelas e atividades no São Paulo Expo.

O grande destaque deste ano é a presença do ator Timothée Chalamet, que está no Brasil para divulgar seu novo filme, “Marty supreme”. Além dele, os fãs da série “Supernatural” terão um motivo especial para comemorar os 20 anos da produção.

Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver, Rob Benedict e Richard Speight Jr. estão confirmados para sessões de fotos, autógrafos e outras atividades que celebram o legado da série. A programação também inclui a presença do elenco de “O agente secreto”, aposta brasileira para o Oscar 2026, e dos organizadores do Tiny Desk Brasil, que terão painéis próprios.

Realizado em um espaço de 115 mil metros quadrados, o evento bateu recorde em 2024, com mais de 300 mil visitantes. Para 2025, a estrutura robusta se mantém, oferecendo uma experiência imersiva com estandes de grandes estúdios e marcas do entretenimento.

Atrações e palcos da CCXP25

Além dos painéis principais, a CCXP25 oferece bate-papos e shows focados nos grandes lançamentos do ano. As áreas de autógrafos contarão com a presença de influenciadores, artistas, gamers e outras figuras conhecidas do universo geek, proporcionando um contato mais próximo com o público.

As atividades são distribuídas em diferentes espaços temáticos, garantindo que todos os públicos encontrem atrações de seu interesse. Os palcos oficiais do evento são:

  • Palco Omelete by BB

  • Palco Chiaroscuro

  • Palco Creators & Gamers

  • Palco Omni

  • Palco Blast!

  • Palco Thunder by Claro tv+

  • Palco Universe by Seara

  • Palco Magic

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

