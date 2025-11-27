Navegador Opera Neon integra novos modelos de IA do Google

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O Opera anunciou novas atualizações para o Opera Neon, navegador agêntico disponível em acesso antecipado. As melhorias incluem um modo de pesquisa profunda de sessenta segundos no Opera Deep Research Agent, o ODRA, além da chegada dos modelos Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro. O navegador também passa a operar tarefas mais complexas no Google Docs e avança em recursos agentivos.

A empresa afirma que o Neon funciona como laboratório de experimentação em IA, recebendo tecnologias poucas horas após o lançamento. Entre os pilares do navegador estão três ferramentas principais. Neon Chat interpreta o contexto da navegação e oferece respostas orientadas à tarefa. Neon Do automatiza processos como preenchimento de formulários e reservas, atuando diretamente no conteúdo da página. Neon Make coordena múltiplos agentes para executar projetos simultâneos, como jogos, sites ou sistemas.

A novidade de maior impacto é o modo rápido do ODRA. O recurso divide o tema em subtarefas e realiza uma investigação paralela que consolida fontes e estrutura relatórios completos. A empresa destaca que a abordagem funciona como uma equipe de pesquisadores trabalhando em conjunto. A ferramenta obtém pontuação alta no teste DeepResearch Bench, segundo a Opera.

Outra adição relevante é o seletor de modelos de linguagem. O usuário pode alternar entre diferentes inteligências artificiais durante a conversa no Neon Chat, incluindo os modelos recentes do Google. A integração ao Google Docs também avança. O Neon Do agora cria, edita e reorganiza documentos a partir de comandos diretos, usando a web como apoio quando necessário.

Essas funções reforçam a proposta do Neon dentro do ecossistema de navegadores da companhia. A Opera afirma que o produto se volta a usuários que desejam participar do desenvolvimento de tecnologias agentivas e acompanhar avanços de IA aplicados à navegação.

Nosso teste

Em nossos testes, o Opera Neon mostrou uma experiência distinta dos demais navegadores da marca. Embora o Do ainda não seja essencial para o uso cotidiano, as ferramentas Make e Chat entregam o desempenho esperado. Tentamos ações fora do escopo do navegador, como jogar games de forma autônoma ou publicar vídeos nas redes sociais, mas essas funções não foram executadas corretamente.

O destaque ficou para tarefas específicas. Pedimos que o sistema criasse uma playlist com artistas sertanejos em alta no Brasil. O navegador buscou nomes relevantes e selecionou faixas populares no país, demonstrando que a IA trabalha bem com conteúdos locais. Apesar de que um humano monte a lista mais rapidamente, a escolha das músicas incluiu boas opções fora do padrão.

O Make também teve bom desempenho ao coordenar tarefas criativas simultâneas. O Chat manteve a consistência habitual, reforçada pela integração dos modelos do Google. O veredicto é que o Opera Neon já oferece um ambiente sólido para experimentar IA aplicada à navegação, mas ainda não substitui o uso tradicional. O potencial para evolução, no entanto, é evidente.