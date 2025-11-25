Perdeu o celular? Guia para rastrear seu aparelho e proteger dados

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Quem assistiu ao suspense "Desaparecida" viu como a tecnologia pode ser uma aliada na busca por alguém. Na vida real, perder o celular pode ser igualmente angustiante, mas felizmente existem ferramentas criadas pelo Google e pela Apple que permitem rastrear, bloquear e até apagar os dados de um aparelho remotamente.

O processo é simples e pode ser feito a partir de qualquer computador ou de outro smartphone com acesso à internet. O mais importante é agir rápido para proteger suas informações pessoais e aumentar as chances de recuperar o dispositivo. Geralmente, as funções nativas de rastreamento são ativadas de forma automática quando você adiciona uma conta Google ou um ID Apple ao aparelho, mas é fundamental que os serviços de localização também estejam habilitados para que funcionem corretamente.

Como localizar um celular Android

Para donos de aparelhos com o sistema do Google, a solução é a ferramenta "Encontre Meu Dispositivo". Ela mostra a localização aproximada do celular em um mapa e, em suas versões mais recentes, pode até encontrar aparelhos que estão offline, usando uma rede colaborativa de outros dispositivos Android. Veja como usar:

Acesse o site android.com/find em um navegador. Faça login com a mesma conta Google que está configurada no celular perdido. No mapa, a localização do aparelho será exibida. Se ele estiver desligado, você verá o último local registrado. Você pode escolher entre três ações: "reproduzir som" para fazer o celular tocar no volume máximo; "proteger dispositivo" para bloqueá-lo com uma senha e exibir uma mensagem na tela; ou "limpar dispositivo" para apagar todos os dados permanentemente.

Como encontrar um iPhone (iOS)

O processo é semelhante para usuários de iPhone, utilizando o serviço "Buscar". A ferramenta da Apple também permite localizar o aparelho e proteger os dados de forma remota. Confira o passo a passo:

Acesse o site icloud.com/find em qualquer navegador. Entre com seu ID Apple e senha. Selecione o iPhone perdido na lista de dispositivos. A localização será mostrada no mapa. As opções disponíveis são: "tocar som" para emitir um alerta sonoro; "modo perdido" para bloquear o aparelho e exibir uma mensagem de contato; ou "apagar iPhone" para remover todas as suas informações.

O que fazer se não conseguir recuperar o aparelho?

Se a localização não for encontrada ou se você confirmar que o celular foi roubado, é fundamental tomar outras medidas para proteger sua privacidade e evitar prejuízos financeiros. A prioridade é garantir que ninguém acesse suas contas.

Bloqueie o aparelho e apague seus dados usando as ferramentas remotas do Google ou da Apple.

Entre em contato com sua operadora de telefonia para bloquear a linha (chip) e o IMEI do aparelho, impedindo que ele se conecte a redes móveis.

Altere as senhas dos seus principais serviços, como e-mail, redes sociais e, principalmente, aplicativos de banco.

Registre um boletim de ocorrência online ou em uma delegacia. O documento é importante para contestar eventuais transações indevidas.

