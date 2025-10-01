Prós e contras que você precisa saber sobre os celulares dobráveis

Celulares dobráveis utilizam telas flexíveis que permitem abrir e fechar o aparelho sem danificá-lo. A tecnologia combina displays de OLED dobráveis com dobradiças reforçadas. Isso possibilita que um dispositivo tenha formato compacto no bolso e, ao mesmo tempo, ofereça uma tela maior quando aberto.

Huawei apresenta o primeiro celular dobrável em três partes

Modelos como Samsung Galaxy Z Fold e Flip são exemplos dessa inovação, que busca unir praticidade e experiência premium.

Quais são os principais prós dos celulares dobráveis?

Tela maior em formato compacto : ideal para produtividade e multimídia.

: ideal para produtividade e multimídia. Design inovador : chama atenção e oferece sensação de exclusividade.

: chama atenção e oferece sensação de exclusividade. Multitarefas otimizadas : dividir a tela em vários aplicativos simultaneamente.

: dividir a tela em vários aplicativos simultaneamente. Versatilidade de uso : funciona como celular comum e como quase um tablet.

: funciona como celular comum e como quase um tablet. Câmeras mais versáteis: dobradiça facilita ângulos e fotos sem tripé.

Essas vantagens atraem usuários que buscam tecnologia avançada e aparelhos diferenciados.

Quais são os principais contras dos celulares dobráveis?

Apesar da inovação, existem pontos negativos que pesam na escolha. O preço ainda é muito alto em comparação a modelos tradicionais de ponta. A durabilidade das dobradiças e da tela é uma preocupação constante, mesmo com avanços recentes.

O peso e a espessura tendem a ser maiores, o que afeta a portabilidade. Além disso, a bateria pode ter menor autonomia devido ao consumo do display.

Smartphone dobrável – Créditos: depositphotos.com / Wongphoto

Para quem vale a pena investir em um celular dobrável?

Vale a pena para quem busca exclusividade, gosta de novidades e aproveita multitarefas. Profissionais que usam o celular para produtividade podem ganhar com a tela maior. Também é interessante para quem consome muitos vídeos e jogos.

Já quem prioriza custo-benefício, durabilidade ou simplicidade talvez não veja vantagens. É um produto que conversa mais com usuários de perfil entusiasta e tecnológico.

O celular dobrável será o futuro dos smartphones?

O futuro depende da evolução da tecnologia e da redução de preços. Se as telas ficarem mais resistentes e o custo cair, os dobráveis podem se popularizar. Hoje, são nicho premium, mas tendem a ganhar espaço à medida que outras marcas entrem no mercado.

A ideia de ter um aparelho compacto que vira uma tela grande é atraente. O desafio é torná-lo acessível para o público em geral.