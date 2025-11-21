Por que alguns celulares ficam mais lentos no calor e irritam os usuários

Quando a temperatura sobe, muitos celulares começam a travar, esquentar demais e ficar lentos, frustrando usuários que precisam do aparelho funcionando bem o tempo todo.

Por que os celulares perdem desempenho no calor

O calor afeta diretamente o processador e a bateria dos celulares. Para evitar danos internos, o sistema reduz a velocidade do chip quando a temperatura fica muito alta, causando lentidão perceptível no uso.

Isso é um mecanismo de proteção essencial para evitar que componentes queimem ou se desgastem mais rápido.

Quais partes dos celulares sofrem mais com o calor

Alguns componentes internos são extremamente sensíveis a altas temperaturas. Quando aquecem demais, precisam trabalhar com limitações para não sofrer danos permanentes.

Veja os componentes que mais sofrem no calor:

Processador reduz a velocidade para não superaquecer

Bateria perde eficiência e descarrega mais rápido

Tela pode perder brilho automaticamente

Antenas perdem força, prejudicando sinal de rede e Wi-Fi

Situações do dia a dia podem causar lentidão e travamentos inesperados durante o uso prolongado. – Créditos: depositphotos.com / coffeekai

Como o calor afeta o desempenho da bateria dos celulares

Em temperaturas elevadas, reações químicas dentro da bateria aceleram. Isso faz com que ela esquente mais, gere energia com menos eficiência e se desgaste mais rápido com o tempo.

Essa mudança pode causar queda na autonomia diária e reduzir a vida útil geral do aparelho.

Quais situações deixam os celulares mais vulneráveis ao calor

Certos ambientes e hábitos aumentam o risco de superaquecimento. Evitar essas situações ajuda a manter desempenho mais estável no dia a dia.

A tabela resume alguns cenários comuns:

Situação do dia a dia Como prejudica o celular Sol direto no aparelho Aumenta calor externo rapidamente Carregar enquanto joga ou assiste vídeos Eleva temperatura interna Deixar no carro fechado Ambiente superaquece o aparelho Usar brilho máximo por muito tempo Faz a tela esquentar demais

Neste vídeo, o Leonardo Rocha fala sobre as possíveis causas e como revolver:

O que fazer para diminuir problemas de calor nos celulares

Algumas atitudes simples evitam que o celular perca desempenho no calor. Além de evitar o sol direto, é útil deixar o aparelho descansar alguns minutos se ele estiver muito quente.

Também é recomendado remover a capinha quando o smartphone superaquecer, manter apps atualizados e evitar tarefas pesadas continuamente em dias quentes.