Assine
overlay
Início Tecnologia
SUPERAQUECIMENTO

Por que alguns celulares ficam mais lentos no calor e irritam os usuários

Um problema comum que afeta o desempenho quando a temperatura ambiente começa a subir demais

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
21/11/2025 14:49

compartilhe

SIGA
x
Por que alguns celulares ficam mais lentos no calor e irritam os usuários
Por que alguns celulares ficam mais lentos no calor e irritam os usuários crédito: Tupi

Quando a temperatura sobe, muitos celulares começam a travar, esquentar demais e ficar lentos, frustrando usuários que precisam do aparelho funcionando bem o tempo todo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que os celulares perdem desempenho no calor

O calor afeta diretamente o processador e a bateria dos celulares. Para evitar danos internos, o sistema reduz a velocidade do chip quando a temperatura fica muito alta, causando lentidão perceptível no uso.

Isso é um mecanismo de proteção essencial para evitar que componentes queimem ou se desgastem mais rápido.

Quais partes dos celulares sofrem mais com o calor

Alguns componentes internos são extremamente sensíveis a altas temperaturas. Quando aquecem demais, precisam trabalhar com limitações para não sofrer danos permanentes.

Veja os componentes que mais sofrem no calor:

  • Processador reduz a velocidade para não superaquecer
  • Bateria perde eficiência e descarrega mais rápido
  • Tela pode perder brilho automaticamente
  • Antenas perdem força, prejudicando sinal de rede e Wi-Fi
Por que alguns celulares ficam mais lentos no calor e irritam os usuários
Situações do dia a dia podem causar lentidão e travamentos inesperados durante o uso prolongado. – Créditos: depositphotos.com / coffeekai

Como o calor afeta o desempenho da bateria dos celulares

Em temperaturas elevadas, reações químicas dentro da bateria aceleram. Isso faz com que ela esquente mais, gere energia com menos eficiência e se desgaste mais rápido com o tempo.

Leia Mais

Essa mudança pode causar queda na autonomia diária e reduzir a vida útil geral do aparelho.

Quais situações deixam os celulares mais vulneráveis ao calor

Certos ambientes e hábitos aumentam o risco de superaquecimento. Evitar essas situações ajuda a manter desempenho mais estável no dia a dia.

A tabela resume alguns cenários comuns:

Situação do dia a dia Como prejudica o celular
Sol direto no aparelho Aumenta calor externo rapidamente
Carregar enquanto joga ou assiste vídeos Eleva temperatura interna
Deixar no carro fechado Ambiente superaquece o aparelho
Usar brilho máximo por muito tempo Faz a tela esquentar demais

Neste vídeo, o Leonardo Rocha fala sobre as possíveis causas e como revolver:

O que fazer para diminuir problemas de calor nos celulares

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Algumas atitudes simples evitam que o celular perca desempenho no calor. Além de evitar o sol direto, é útil deixar o aparelho descansar alguns minutos se ele estiver muito quente.

Também é recomendado remover a capinha quando o smartphone superaquecer, manter apps atualizados e evitar tarefas pesadas continuamente em dias quentes.

Tópicos relacionados:

calor celulares desempenho tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay