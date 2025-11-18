Assine
Google lança Gemini 3 na tentativa de liderar a corrida da IA

AFP
AFP
Repórter
18/11/2025 13:21

A gigante da tecnologia americana Google apresentou, nesta terça-feira (18), a nova versão do Gemini, sua ferramenta de inteligência artificial (IA), com o objetivo declarado de liderar a acirrada corrida por esta tecnologia. 

O Gemini 3 foi promovido por seus criadores como o "melhor modelo do mundo" para interpretar e processar dados de texto, imagens, áudio e vídeo, e como um poderoso "agente" digital, capaz de criar aplicativos sob demanda.

eua ia internet

