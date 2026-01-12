Assine
overlay
Início Cultura
VITÓRIA HISTÓRICA

Vitória de O agente secreto no Globo de Ouro é celebrada por governistas

Conquista histórica do cinema brasileiro mobiliza políticos aliados do governo, que exaltam Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e o investimento cultural

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
12/01/2026 10:25

compartilhe

SIGA
x
Wagner Moura ganhou Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama
Vitória de O agente secreto no Globo de Ouro é celebrada por governistas crédito: Golden Globes / Reprodução

A vitória histórica de O agente secreto no Globo de Ouro repercutiu amplamente entre políticos governistas, que usaram as redes sociais para celebrar a conquista do cinema nacional. A premiação, no entanto, não foi celebrada por parlamentares da oposição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator em Filme de Drama, feito inédito para um brasileiro na premiação.

Durante a cerimônia, Wagner Moura comemorou com entusiasmo e destacou o simbolismo do momento. “Viva o Brasil, viva a cultura!”, disse ao receber o prêmio, arrancando aplausos da plateia. O ator também ressaltou a relevância política e histórica da obra, que aborda o período da ditadura militar. “A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira”, afirmou.

O reconhecimento internacional foi celebrado pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), que destacou o retorno do Brasil ao protagonismo cultural. “O Brasil volta a brilhar na premiação do Globo de Ouro. Parabéns, Kleber Mendonça, Wagner Moura e toda a equipe de O Agente Secreto. Viva o cinema brasileiro!”, escreveu.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) classificou a vitória como histórica e ressaltou o feito inédito da premiação de Wagner Moura. “Cinema brasileiro no topo do mundo! Histórico! Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama na história do Globo de Ouro”, publicou.

Leia Mais

Na mesma linha, o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (Psol-SP), exaltou o artista e seu posicionamento público. “O Globo de Ouro premiou não apenas um ator extraordinário, mas um brasileiro que nunca teve medo de estar do lado certo”, afirmou.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) também comemorou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, destacando o impacto simbólico da vitória. “É motivo de orgulho. Estamos vendo nossa cultura, nossa criatividade e nossas histórias ganhando o mundo”, escreveu.

Financiamento da cultura

Já a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ampliou o debate ao relacionar a conquista ao financiamento público da cultura. Ela lembrou que O agente secreto recebeu recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e defendeu o investimento estatal no setor. “Na cultura, cada real investido movimenta um setor inteiro. Vira emprego, faturamento e agora mais um grande prêmio”, afirmou.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), ressaltou o protagonismo da capital pernambucana no cenário internacional. “É Recife no topo do cinema mundial! A vitória mostra a força do nosso cinema, com identidade e impacto global”, escreveu, ao parabenizar Kleber Mendonça Filho.  

O filme é ambientado nos anos 1970 e acompanha a história de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, mesmo sob risco pessoal, em pleno período da ditadura militar no Brasil.

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) também destacou o caráter histórico do filme e sua dimensão política. “O Agente Secreto conta a história de uma época que ainda precisamos encarar de frente. Hoje celebramos não só o cinema como arte, mas como memória e justiça”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama, O agente secreto concorreu ainda ao prêmio de Melhor Filme de Drama, categoria vencida por Hamnet.

Tópicos relacionados:

cinema cultura gleisi-hoffmann globo-de-ouro guilherme-boulos o-agente-secreto rogerio-correia tabata-amaral wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay