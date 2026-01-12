Vitória de O agente secreto no Globo de Ouro é celebrada por governistas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A vitória histórica de O agente secreto no Globo de Ouro repercutiu amplamente entre políticos governistas, que usaram as redes sociais para celebrar a conquista do cinema nacional. A premiação, no entanto, não foi celebrada por parlamentares da oposição.

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator em Filme de Drama, feito inédito para um brasileiro na premiação.



Durante a cerimônia, Wagner Moura comemorou com entusiasmo e destacou o simbolismo do momento. “Viva o Brasil, viva a cultura!”, disse ao receber o prêmio, arrancando aplausos da plateia. O ator também ressaltou a relevância política e histórica da obra, que aborda o período da ditadura militar. “A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira”, afirmou.



O reconhecimento internacional foi celebrado pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), que destacou o retorno do Brasil ao protagonismo cultural. “O Brasil volta a brilhar na premiação do Globo de Ouro. Parabéns, Kleber Mendonça, Wagner Moura e toda a equipe de O Agente Secreto. Viva o cinema brasileiro!”, escreveu.



O Brasil volta a brilhar na premiação do Globo de Ouro. Parabéns, Kleber Mendonça, Wagner Moura e toda a equipe de O Agente Secreto. Viva o cinema brasileiro! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 12, 2026

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) classificou a vitória como histórica e ressaltou o feito inédito da premiação de Wagner Moura. “Cinema brasileiro no topo do mundo! Histórico! Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama na história do Globo de Ouro”, publicou.



Cinema brasileiro no topo do mundo!



Histórico! Wagner Moura é o PRIMEIRO BRASILEIRO a vencer a categoria de "Melhor Ator em Filme de Drama" na história do Globo de Ouro. #GoldenGlobes pic.twitter.com/WQqiX3Ecqu — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 12, 2026

Na mesma linha, o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (Psol-SP), exaltou o artista e seu posicionamento público. “O Globo de Ouro premiou não apenas um ator extraordinário, mas um brasileiro que nunca teve medo de estar do lado certo”, afirmou.



Wagner Moura melhor ator do mundo! O Globo de Ouro premiou não apenas um ator extraordinário, mas um brasileiro que nunca teve medo de estar do lado certo. Parabéns, meu irmão! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 12, 2026

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) também comemorou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, destacando o impacto simbólico da vitória. “É motivo de orgulho. Estamos vendo nossa cultura, nossa criatividade e nossas histórias ganhando o mundo”, escreveu.



Histórico! ????????

O cinema brasileiro mostrando mais uma vez a sua força. Vamos comemorar de pé porque O Agente Secreto venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa. É motivo de orgulho. Estamos vendo nossa cultura, nossa criatividade e nossas histórias ganhando o… — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 12, 2026

Financiamento da cultura

Já a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ampliou o debate ao relacionar a conquista ao financiamento público da cultura. Ela lembrou que O agente secreto recebeu recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e defendeu o investimento estatal no setor. “Na cultura, cada real investido movimenta um setor inteiro. Vira emprego, faturamento e agora mais um grande prêmio”, afirmou.



???? RAPARIGOU



Parabenizo o ator Wagner Moura, assim como todos os trabalhadores envolvidos na produção e promoção do filme O Agente Secreto, pelo mais do que merecido Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.



Por mais um ano, uma atuação brasileira foi premiada e celebrada… pic.twitter.com/x5TSNUl7A5 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) January 12, 2026

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), ressaltou o protagonismo da capital pernambucana no cenário internacional. “É Recife no topo do cinema mundial! A vitória mostra a força do nosso cinema, com identidade e impacto global”, escreveu, ao parabenizar Kleber Mendonça Filho.



O filme é ambientado nos anos 1970 e acompanha a história de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, mesmo sob risco pessoal, em pleno período da ditadura militar no Brasil.



É Recife no topo do cinema mundial!



A vitória de O Agente Secreto como melhor filme de língua não inglesa no Globo de Ouro mostra a força do nosso cinema! É o Recife contando suas histórias com qualidade, identidade e impacto global. Bora comemorar!



Parabéns, @kmendoncafilho!… pic.twitter.com/4eZSqOKBIa — João Campos (@JoaoCampos) January 12, 2026

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) também destacou o caráter histórico do filme e sua dimensão política. “O Agente Secreto conta a história de uma época que ainda precisamos encarar de frente. Hoje celebramos não só o cinema como arte, mas como memória e justiça”, afirmou.



É o Brasil no topo do mundo de novo! ?????????



O Agente Secreto leva o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro contando a história de uma época que ainda precisamos encarar de frente.



Parabéns ao Kleber Mendonça Filho, ao elenco, à equipe. Parabéns ao Recife, que mostrou mais uma… pic.twitter.com/EBN4TFfpmX — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) January 12, 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama, O agente secreto concorreu ainda ao prêmio de Melhor Filme de Drama, categoria vencida por Hamnet.

