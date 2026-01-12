Assine
overlay
Início Cultura
CRÍTICA AO EX-PRESIDENTE

Wagner Moura sobre Bolsonaro: ‘manifestação física dos ecos da ditadura’

Ator defendeu a produção de filmes sobre a ditadura militar, dizendo que o período segue presente no Brasil

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/01/2026 07:00

compartilhe

SIGA
x
Wagner Moura defendeu a produção de filmes sobre a ditadura militar
Wagner Moura defendeu a produção de filmes sobre a ditadura militar crédito: Golden Globes / reprodução

Depois de fazer história no Globo de Ouro 2026, na madrugada desta segunda-feira (12/1), Wagner Moura reforçou a importância do cinema para a memória histórica no Brasil. O ator, que venceu como Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”, falou abertamente sobre a ditadura militar e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao comentar o tema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Questionado sobre como a indústria internacional enxerga as produções brasileiras que abordam o período autoritário, Wagner foi direto ao afirmar que o assunto segue atual. “Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira”, declarou.

Leia Mais

Para o ator, os impactos do regime militar não ficaram restritos ao passado. “Aconteceu há apenas 50 anos. De 2018 a 2022, tivemos um presidente de extrema-direita, fascista, no Brasil, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura”, disse, ao relacionar o período histórico ao mandato de Jair Bolsonaro.

Segundo Wagner Moura, essa permanência explica por que narrativas como “O Agente Secreto” seguem sendo necessárias. “A ditadura ainda está muito presente no cotidiano brasileiro. Por isso, temos que continuar fazendo filmes sobre isso”, reforçou.

Ao receber o prêmio, Wagner destacou o tema central do filme.  “É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais cedo, na passagem pelo tapete vermelho, o ator destacou que a atuação artística está diretamente ligada ao posicionamento político que assume publicamente. “Sou uma pessoa muito política, penso politicamente, gosto de fazer filmes políticos. ‘O Agente Secreto’ é um deles. Seria estranho para mim trabalhar como artista político e depois me esquivar de dizer o que penso”, destacou.

Tópicos relacionados:

cultura wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay