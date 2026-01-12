Assine
overlay
Início Cultura
GLOBO DE OURO 2026

‘Hamnet’ ganha o Globo de Ouro 2026; veja a lista completa de vencedores

Longa sobre tragédia envolvendo Shakespeare superou 'O agente secreto'

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/01/2026 01:44

compartilhe

SIGA
x
Temporada de estreias começa em 15 de janeiro com
'Hamnet' narra a tragédia que inspirou Shakespeare a escrever 'Hamlet' crédito: Agata Grzybowska/Focus/divulgação

Hamnet – A vida antes de Hamlet”, de Chloé Zhao; ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (12/1). O longa sobre a tragédia que inspirou Shakespeare a escrever “Hamlet” era um dos favoritos da crítica especializada norte-americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Também concorriam “Frankenstein”, de Guillermo del Toro;  "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; “Valor sentimental”, de Joachim Trier; “Pecadores”, de Ryan Coogler; e o brasileiro “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

Veja abaixo todos os vencedores da 83ª edição do Globo de Ouro:

CINEMA

. Melhor Filme – Drama 

"Hamnet: A vida antes de Hamlet"

. Melhor Filme – Comédia ou Musical

"Uma batalha após a outra"

. Melhor Direção

Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra"

. Melhor Animação

"Guerreiras do K-Pop"

. Melhor Ator – Drama

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

. Melhor Atriz – Drama

Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"

. Melhor Atriz – Musical ou Comédia

Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"

. Melhor Ator – Musical ou Comédia

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

. Melhor Ator Coadjuvante

Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"

. Melhor Atriz Coadjuvante

Teyana Taylor, "Uma batalha após a outra"

. Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra"

. Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

"O Agente Secreto"

. Melhor Canção

"Golden", "Guerreiras do K-Pop"

. Melhor Trilha Sonora

"Pecadores"

. Destaque em Bilheteria

"Pecadores"

TV

. Melhor Série - Comédia ou Musical

"O estúdio"

. Melhor Série - Drama

"The Pitt"

. Melhor Minissérie

"Adolescência"

. Melhor Atriz – Drama

Rhea Seehorn, "Pluribus"

. Melhor Ator – Drama

Noah Wyle, "The Pitt"

. Melhor Atriz - Musical ou Comédia

Jean Smart, "Hacks"

. Melhor Ator – Musical ou Comédia

Seth Rogen, "O estúdio"

. Melhor Atriz em Minissérie

Michelle Williams, "Morrendo por sexo"

. Melhor Ator em Minissérie

Stephen Graham, "Adolescência"

. Melhor Ator Coadjuvante

Owen Cooper, "Adolescência"

. Melhor Atriz Coadjuvante

Erin Doherty, "Adolescência"

. Melhor Performance de Comédia Stand-Up

Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"

. Melhor Podcast

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Good Hang with Amy Poehler"

Tópicos relacionados:

globo-de-our globo-de-ouro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay