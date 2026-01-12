‘Hamnet’ ganha o Globo de Ouro 2026; veja a lista completa de vencedores
Longa sobre tragédia envolvendo Shakespeare superou 'O agente secreto'
“Hamnet – A vida antes de Hamlet”, de Chloé Zhao; ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (12/1). O longa sobre a tragédia que inspirou Shakespeare a escrever “Hamlet” era um dos favoritos da crítica especializada norte-americana.
Também concorriam “Frankenstein”, de Guillermo del Toro; "Foi apenas um acidente", de Jafar Panahi; “Valor sentimental”, de Joachim Trier; “Pecadores”, de Ryan Coogler; e o brasileiro “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho.
Veja abaixo todos os vencedores da 83ª edição do Globo de Ouro:
CINEMA
. Melhor Filme – Drama
"Hamnet: A vida antes de Hamlet"
. Melhor Filme – Comédia ou Musical
"Uma batalha após a outra"
. Melhor Direção
Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra"
. Melhor Animação
"Guerreiras do K-Pop"
. Melhor Ator – Drama
Wagner Moura, "O Agente Secreto"
. Melhor Atriz – Drama
Jessie Buckley, "Hamnet: A vida antes de Hamlet"
. Melhor Atriz – Musical ou Comédia
Rose Byrne, "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria"
. Melhor Ator – Musical ou Comédia
Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
. Melhor Ator Coadjuvante
Stellan Skarsgard, "Valor sentimental"
. Melhor Atriz Coadjuvante
Teyana Taylor, "Uma batalha após a outra"
. Melhor Roteiro
Paul Thomas Anderson, "Uma batalha após a outra"
. Melhor Filme em Língua Não-Inglesa
"O Agente Secreto"
. Melhor Canção
"Golden", "Guerreiras do K-Pop"
. Melhor Trilha Sonora
"Pecadores"
. Destaque em Bilheteria
"Pecadores"
TV
. Melhor Série - Comédia ou Musical
"O estúdio"
. Melhor Série - Drama
"The Pitt"
. Melhor Minissérie
"Adolescência"
. Melhor Atriz – Drama
Rhea Seehorn, "Pluribus"
. Melhor Ator – Drama
Noah Wyle, "The Pitt"
. Melhor Atriz - Musical ou Comédia
Jean Smart, "Hacks"
. Melhor Ator – Musical ou Comédia
Seth Rogen, "O estúdio"
. Melhor Atriz em Minissérie
Michelle Williams, "Morrendo por sexo"
. Melhor Ator em Minissérie
Stephen Graham, "Adolescência"
. Melhor Ator Coadjuvante
Owen Cooper, "Adolescência"
. Melhor Atriz Coadjuvante
Erin Doherty, "Adolescência"
. Melhor Performance de Comédia Stand-Up
Ricky Gervais, "Ricky Gervais: Mortality"
. Melhor Podcast
"Good Hang with Amy Poehler"