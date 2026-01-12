Assine
CINEMA

Wagner Moura cai no samba com elenco de O Agente Secreto em comemoração

Ator brasileiro e o filme de Kleber Mendonça Filho conquistaram o Globo de Ouro nessa noite de domingo para segunda-feira, em Los Angeles (EUA)

Benny Cohen
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
12/01/2026 09:05

Wagner Moura dança e canta ao som de Não deixe o samba morrer, de Alcione
Wagner Moura dança e canta ao som de Não deixe o samba morrer, de Alcione crédito: Reprodução/X/Dailymotion

O ator Wagner Moura comemorou com muito samba a conquista do Globo de Ouro como Melhor Ator de Drama e também a do filme O agente secreto como Melhor Filme de Língua Não Inglesa. A premiação provocou reações de êxtase na webdo presidente Lula.

Depois da cerimônia, realizada no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles (EUA), o elenco do filme brasileiro celebrou a dupla vitória noite adentro. Um vídeo registra a turma cantando e dançando ao som de Não deixe o samba morrer, de Alcione. Wagner, ainda em roupa de gala, rodopiou e soltou a voz.

O agente secreto registrou um feito histórico, ao ganhar dois dos prêmios mais importantes do Globo de Ouro. Depois de um trabalho forte de divulgação no Brasil e especialmente no exterior, o filme recebeu três indicações ao prêmio e só não confirmou uma, a de Melhor Filme de Drama, que ficou com Hamnet

Wagner Moura discursou na cerimônia com muita alegria e emoção. "Viva o Brasil, viva a cultura!", disse o ator, gerando aplausos da plateia de estrelas do cinema. O diretor Kleber Mendonça Filho também agradeceu pelo conquista e destacou como essa premiação pode incentivar ainda mais a produção cinematográfica nacional. "Esse é um momento muito importante na história para fazer cinema, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens cineastas, continuem fazendo filmes".

Na entrevista nos bastidores da cerimônia de entrega do prêmio, Wagner Moura falou sobre a importância do tema de O agente secreto. “Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira”.

Tópicos relacionados:

cinema cultura globo-de-ouro o-agente-secreto wagner-moura

