Reação de Oscar Isaac ao Globo de Ouro de Wagner Moura divide a web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 como Melhor Ator em Filme de Drama, na madrugada desta segunda-feira (12/1) não movimentou apenas o cinema brasileiro, mas também as redes sociais. Um vídeo que mostra a reação de Oscar Isaac, concorrente direto na categoria, virou assunto após a cerimônia e gerou interpretações distintas entre internautas.

A cara que o Oscar Isaac fez????? Meu filho é isso mesmo que você ouviu WAGNER MOURA#GoldenGlobes pic.twitter.com/Aad6Tnlphv — J0y (@j0ytuit0u) January 12, 2026

Nas imagens, Oscar Isaac aparece demorando alguns segundos para reagir ao anúncio do nome de Wagner Moura. O ator só se levanta para aplaudir depois, já com o brasileiro a caminho do palco. O momento foi suficiente para alimentar teorias nas redes — de surpresa genuína a suposto desconforto com a derrota.

Apesar das especulações, muitos usuários correram para defender o astro de Frankenstein. “Oscar Isaac ficou surpreso e depois sorriu. Ele nunca seria desrespeitoso com um colega latino”, escreveu uma fã, reforçando que o ator “ficou muito feliz com a vitória do Wagner”.

Outros internautas apostaram em uma explicação mais simples para a reação. “Acho que ele só não associou o nome de primeira ou o anúncio saiu baixo”, comentou um usuário. “Ele já deve conhecer o Wagner há anos, até por conta do Pedro Pascal, e jamais ficaria bravo por perder”, justificou outro.

Também houve quem ironizasse a situação e criticasse a criação de uma rivalidade inexistente. “O Oscar Isaac felizinho pela conquista do Wagner Moura, parem de criar rivalidade entre latinos gostosos, por favor”, brincou um perfil. Outro foi além no tom bem-humorado: “Curada que o Oscar Isaac percebeu hoje que não é o latino mais gostoso do mundo”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, algumas pessoas estranharam a reação inicial do ator. “Achei esquisita, como se ele tivesse pensado ‘quem é esse?’”, escreveu um internauta, enquanto outro questionou: “Cadê a união latina?”.“O Oscar Isaac deve ter esquecido que estava sendo gravado”, opinou outro.