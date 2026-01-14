Assine
ELEIÇÕES 2026

Zema deixa o governo em março para se dedicar à campanha presidencial

Governador de Minas deve deixar o cargo no dia 22 de março. Posto será assumido pelo vice-governador Mateus Simões

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
14/01/2026 10:52

Romeu Zema (Novo) recebeu o discurso pronto da inadimplência e também a porta de saída dela, à qual se agarrou para não pagar as parcelas da dívida em quase seis dos sete anos em que governa
Zema deixa o governo em março para se dedicar à campanha presidencial crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deve deixar o cargo oficialmente no dia 22 de março para se dedicar à pré-campanha à Presidência da República. O afastamento acontece duas semanas antes do prazo final de desincompatibilização para a disputa da eleição deste ano. A informação foi confirmada por fontes próximas ao governador.

Zema é obrigado a deixar o comando do Palácio Tiradentes antes do início oficial da pré-campanha. A exigência está prevista na legislação eleitoral. A regra se chama desincompatibilização e determina que ocupantes de cargos do Poder Executivo que pretendem concorrer a um posto diferente devem se afastar da função com antecedência. O objetivo é evitar o uso da máquina pública para favorecer candidaturas e garantir maior equilíbrio na disputa eleitoral.

Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prazo para a renúncia é de seis meses antes do primeiro turno. Com isso, Zema terá de entregar o cargo ao vice-governador Mateus Simões (Novo), que deve assumir o governo de Minas até o fim do mandato.

