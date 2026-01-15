Assine
DESINFORMAÇÃO SOBRE O PIX

Erika Hilton denuncia Nikolas ao MPF: ‘Espalha mentiras sobre o Pix’

Denúncia foi feita com base na Lei n° 7.492, que dispõe sobre os delitos contra o sistema econômico nacional

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
15/01/2026 18:15

Deputada Érika Hilton é autora de PEC que altera regime de trabalho no Brasil
Érika Hilton e Nikolas Ferreira protagonizam enfrentamentos na Câmara dos Deputados crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra Nikolas Ferreira (PL-MG) após o mineiro divulgar vídeo com desinformação sobre uma suposta taxação do Pix.

A parlamentar acusou Nikolas de beneficiar o crime organizado ao criticar o monitoramento de transações por meio do Pix. Ela fez um post nas redes sociais rebatendo as falas do deputado bolsonarista.

“Não, a Receita Federal não colocará todo mundo na malha fina, o Pix não será fiscalizado para aumentar a taxação sobre os trabalhadores informais e pequenos empreendedores, e muito menos taxado. O que ocorreu foi apenas uma mudança nas instituições que terão que enviar dados de movimentações financeiras para a Receita Federal”, escreveu.

Denúncia no MPF

“Estou denunciando o deputado Nikolas Ferreira ao Ministério Público Federal por, novamente, espalhar mentiras sobre o Pix para causar pânico, ao mesmo tempo que cria uma narrativa que beneficia o crime organizado”, declarou Hilton.

A denúncia foi feita com base na Lei n° 7.492, que dispõe sobre os delitos contra o sistema econômico nacional. Erika Hilton acredita que Nikolas violou a legislação, que prevê dois a seis anos de prisão por divulgação de "informação falsa ou prejudicialmente incompleta" relativa ao sistema financeiro do país.

Vídeo de Nikolas

Nessa quarta-feira (14/1), o parlamentar divulgou novo vídeo em que acusa o governo Lula (PT) de promover medidas para o monitorar as transações do Pix.

O post foi uma “segunda edição” de um outro vídeo que teve grande repercussão nas redes sociais de Nikolas. Há exatamente um ano, ele sugeriu que o governo federal iria taxar o Pix, em publicação que teve mais de 300 milhões de visualizações.

O vídeo gerou crise no governo, que inclusive recuou no monitoramento. Desta vez, Nikolas argumentou que uma medida de agosto da Receita Federal retomou a fiscalização. Em nota, a entidade desmentiu a possibilidade de taxação do Pix.

