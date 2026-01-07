Nikolas detona jornalista: 'Alma apodrecida'; Michele completa:'Asqueroso'
Apresentadora adotou tom bem-humorado para iniciar debate sobre o acidente sofrido por Bolsonaro
A jornalista Daniela Lima voltou a ser alvo de críticas de bolsonaristas após um comentário sobre a queda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) condenaram a fala publicamente.
Apresentadora do UOL News, Daniela adotou tom bem-humorado para iniciar debate sobre o acidente de Bolsonaro. O capitão reformado caiu na cela onde está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) em Brasília (DF) e bateu a cabeça.
“Vamos falar de Brasil. Dona Carla, quem caiu da cama? Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Caiu da cama e virou manchete [risos]”, disse a apresentadora, à companheira de bancada Carla Araújo.
Reação de Nikolas e Michelle
Nikolas publicou o vídeo da fala em suas redes sociais e escreveu: “Debochar assim do Bolsonaro geralmente não acaba bem…. Que alma apodrecida dessa moça”.
Michelle, que tem usado os stories do Instagram para atualizar sobre a saúde do marido, também compartilhou a fala de Daniela Lima. “Asqueroso”, definiu ela.