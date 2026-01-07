Jones Manoel sobre Nikolas: 'Imbecil que não debate os problemas de Minas'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O historiador e influenciador digfital Jones Manoel criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por, segundo ele, não priorizar o debate sobre os problemas de Minas Gerais. A reação ocorreu após uma publicação do parlamentar mineiro nas redes sociais em que aparece em uma montagem com cabelo e bigode semelhantes aos do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ironizando a repercussão da captura do ditador.

Na postagem, Jones Manoel elevou o tom das críticas e afirmou que Nikolas é “incapaz de falar do próprio estado”. “O deputado federal por Minas Gerais é incapaz de falar do teu estado. Ninguém nunca vê esse imbecil debatendo os problemas de Minas, apresentando soluções, cobrando o governo do estado ou fiscalizando questões relacionadas a Minas Gerais. É R$ 60 mil por mês para falar besteira”, escreveu o influenciador, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (7/1). O parlamentar não o respondeu.

O deputado federal por Minas Gerais é incapaz de falar do teu estado. Ninguém nunca vê esse imbecil debatendo os problemas do estado, apresentando soluções, cobrando o governo do estado, fazendo fiscalização de questões de Minas. É 60 mil por mês para falar merda! — Jones Manoel - YouTube: Farol Brasil (@jonesmanoel_PE) January 7, 2026

Jones Manoel, inclusive, encabeça uma mobilização nas redes sociais para pressionar a cassação do parlamentar mineiro. Nikolas já é alvo de representações após sugerir intervenção dos Estados Unidos no Brasil semelhante à que ocorreu na Venezuela.



A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) apresentou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) contra Nikolas e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta apologia de golpe de Estado.

As representações contra o parlamentar se baseiam em publicações feitas por ele nas redes sociais em meio aos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, em que o presidente Nicolás Maduro foi capturado e levado a Nova York.

Um dos posts é uma montagem com soldados americanos levando preso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que Nikolas comentou: “Ô, Deus”, com emoji de reza.

Embates anteriores

Não é a primeira vez que os dois protagonizam embates públicos nas redes sociais. Um dos episódios de maior repercussão ocorreu quando Jones respondeu a comentários feitos por Nikolas sobre seu físico, a partir de uma foto em que o historiador aparece sem camisa.

Na ocasião, Jones também direcionou críticas ao que considera falta de atuação do deputado em pautas estaduais. “Ele fala tudo menos dos problemas de Minas Gerais. Você, trabalhador mineiro, ajuda a pagar 45 mil reais por mês para esse vagabundo não fazer nada de útil - e só prejudicar o país”, publicou.

Dias antes, o influenciador já havia reagido a outra provocação do parlamentar. “VAGABUNDO, por que você não vai trabalhar ao invés de ficar no Twitter conversando merda e falando do meu peitoral? Esse animal ganha 45 mil por mês para ficar twittando”, escreveu.

A troca de farpas teve início após Nikolas comentar uma publicação que comparava sua imagem à de Jones Manoel e questionava “quem parecia ter mais testosterona”. “Sou mais eu do que essa teta feia aí”, respondeu o deputado mineiro, antes da reação do influenciador pernambucano.

Quem é Jones Manoel



Influenciador digital e militante comunista, Jones Manoel soma mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram. Aos 35 anos, ganhou maior projeção nacional nos últimos meses com a participação em debates políticos divulgados nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Graduado em História e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Jones é autor de sete livros. Ele já participou de debates com políticos como o deputado estadual mineiro Cristiano Caporezzo (PL) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP). Um dos conteúdos de maior repercussão em seus canais foi um debate com 20 conservadores, que ultrapassou 3,7 milhões de visualizações no YouTube.

