Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão para exames médicos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (7/1) o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames médicos.

A decisão foi tomada após Bolsonaro bater a cabeça ao sofrer uma queda dentro da cela onde está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Leia Mais Flávio Bolsonaro sobre Moraes: "Quer matar meu pai" STF: Moraes nega remoção imediata de Bolsonaro para exames em hospital Michelle pede orações para Bolsonaro após queda: 'Meu amor fará exames'

No despacho, Moraes afirmou: “autorizo Jair Messias para o deslocamento para a realização de exames”, ressaltando que a medida atende à necessidade de avaliação médica complementar. Ontem (6), Bolsonaro recebeu atendimento inicial ainda na unidade da PF, e a defesa solicitou a autorização judicial para exames mais detalhados fora do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ida para os procedimentos médicos deverá ocorrer sob escolta e seguindo os protocolos de segurança determinados pela Polícia Federal, com posterior retorno do ex-presidente ao local de custódia.