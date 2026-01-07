Assine
overlay
Início Política
Estado de saúde

Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão para exames médicos

Decisão ocorre um dia após o ex-presidente sofrer uma queda na cela da PF, em Brasília

Publicidade
Carregando...
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
07/01/2026 10:04

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro no hospital
A decisão foi tomada após Bolsonaro bater a cabeça ao sofrer uma queda dentro da cela onde está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília crédito: Reprodução/Instagram

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (7/1) o deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a realização de exames médicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão foi tomada após Bolsonaro bater a cabeça ao sofrer uma queda dentro da cela onde está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Leia Mais

No despacho, Moraes afirmou: “autorizo Jair Messias para o deslocamento para a realização de exames”, ressaltando que a medida atende à necessidade de avaliação médica complementar. Ontem (6), Bolsonaro recebeu atendimento inicial ainda na unidade da PF, e a defesa solicitou a autorização judicial para exames mais detalhados fora do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ida para os procedimentos médicos deverá ocorrer sob escolta e seguindo os protocolos de segurança determinados pela Polícia Federal, com posterior retorno do ex-presidente ao local de custódia.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes exames-medicos hospital jair-bolsonaro pf stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay