Flávio Bolsonaro sobre Moraes: "Quer matar meu pai"

Em entrevista concedida nesta terça-feira (6/1) ao youtuber Paulo Figueiredo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma convulsão enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal e apresentou ferimentos no rosto e no pé. O parlamentar responsabilizou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela situação e voltou a defender que o pai cumpra prisão domiciliar por questões de saúde.

Durante a conversa, Flávio relatou que o ex-presidente "teve uma convulsão, caiu da cama e bateu a cabeça em alguma coisa", o que resultou em um corte de 5 a 6 centímetros na região do maxilar, além de sangramento no pé. "Isso prova como ele não pode ficar em um lugar como esse, que não tem acompanhamento médico." O senador disse que Bolsonaro está sendo atendido, mas afirmou não ter novas informações atualizadas sobre o quadro.

Flávio também citou que o pai enfrenta crises de labirintite e vinha apresentando episódios de soluço após cirurgia de hérnia realizada na quinta-feira (25/12). Segundo o senador, um dos argumentos para o pedido de prisão domiciliar seria o risco de quedas em função da condição de saúde.

Além disso, fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, o qual responsabiliza a situação de saúde do pai. "Não dá mais para esse cara ficar brincando com a saúde do meu pai. Ele podia ter morrido. E o que vai acontecer é ele (Moraes) torturar ele até a morte se ele não sair de lá”, disse.

Segundo ele, o pai precisa ser transferido para casa, onde poderia ter a integridade física preservada. "Como ele vai ser monitorado, eu não sei. O ministro Alexandre de Moraes tem muita criatividade para saber. Mas ele precisa de acompanhamento médico integral", afirmou.