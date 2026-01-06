Vereador do PL diz que recebeu oferta milionária para defender Banco Master

Vereador de Erechim (RS), Rony Gabriel (PL) afirmou que recebeu uma proposta milionária para fazer posts com questionamentos à liquidação do Banco Master pelo Banco Central (BC).

Rony é influenciador e conta com 1,7 milhão de seguidores no Instagram. Ele relatou que recebeu, pelo seu assessor, um contato de um projeto que gostaria de usar a sua plataforma para promover questionamentos sobre a liquidação.

O BC decidiu pela liquidação do Master após declarar que o banco de Daniel Vorcaro enfrentava crise profunda de liquidez - ou seja, sem caixa para arcar com os compromissos financeiros -, além de violações a normas e emissão de créditos possivelmente fraudulentos.

Agora, o Tribunal de Contas da União (TCU) realiza inspeção de documentos do Banco Central e indicou a possibilidade de reverter parte da liquidação do Master.

Proposta para defender o Master

Segundo Rony Gabriel, o primeiro contato veio em 20 de dezembro, sem detalhes sobre o que seria a proposta. Ele mostrou um suposto e-mail que dizia que o projeto era uma “disputa contra o sistema” e pedia a assinatura de um contrato de confidencialidade para entrar em detalhes.

"Estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um executivo grande. E temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. É um caso de repercussão nacional. Gente grande. Esquerda e centrão envolvidos”, diz trecho da suposta proposta.

O vereador deu prosseguimento e assinou o contrato, com multa de R$ 800 mil reais em caso de vazamento de informações. Ele relatou que a proposta pedia para fazer “vídeos e análises para dizer que o Banco Master era vítima do Banco Central”, questionando a liquidação.

Como recusou a oferta, Rony Gabriel disse que não chegou a conhecer o valor exato da remuneração. Mas, em uma conversa por telefone, seu assessor teria ouvido que o pagamento seria “milionário”, conforme relatado à colunista Malu Gaspar, do O GLOBO.

