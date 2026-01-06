Master: a pressão do mercado em favor do BC e o espírito de corpo no TCU

Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) têm avaliado reservadamente que a reação pública do mercado financeiro em defesa do Banco Central — crítica ao TCU — no caso do Banco Master tende a produzir um efeito inverso ao pretendido.

Segundo ministros ouvidos pela coluna, críticas externas e tentativas de desqualificação do TCU podem acionar o espírito de corpo entre os membros do tribunal. Isto é: em vez de estimular questionamentos técnicos entre os ministros, reforçaria a união interna, mesmo diante de eventuais divergências sobre o mérito do processo e a atuação do relator, Jhonatan de Jesus.

Esses membros do TCU pontuam que, caso haja erro na condução do caso Master, o caminho mais eficaz seria a interlocução direta com os demais ministros, por meio de audiências formais, municiadas de argumentos técnicos.

Nessa segunda-feira, 5, Vital do Rêgo, presidente da corte de contas, oficializou a permissão para a realização de uma inspeção no BC destinada a apurar os procedimentos adotados na liquidação extrajudicial do Master, do encrencado Daniel Vorcaro.

O movimento provocou uma reação coordenada de entidades do sistema financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e a Associação Brasileira de Bancos, que divulgaram nota pública em defesa da autonomia e das decisões técnicas da autoridade monetária.