Michelle pede orações para Bolsonaro após queda: 'Meu amor fará exames'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) relatou a queda que sofreu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta madrugada e pediu orações a ele, que vai passar por exames.

“Estamos indo para o hospital. Meu amor passará por exames. Pedimos que orem por ele”, escreveu, em post no Instagram.

Ela explicou que Bolsonaro segue na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde aguarda liberação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para visitar o hospital DF Star.

Queda de Bolsonaro

Segundo Michelle, o ex-presidente teve uma “crise” de madrugada. Ele caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel no quarto em que está preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. (...) Só Deus”, contou.

