Assine
overlay
Início Política
BATEU A CABEÇA

Michelle pede orações para Bolsonaro após queda: 'Meu amor fará exames'

Ex-presidente aguarda liberação do STF para visitar hospital depois de bater a cabeça

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/01/2026 14:32

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) relatou a queda que sofreu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta madrugada e pediu orações a ele, que vai passar por exames.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Estamos indo para o hospital. Meu amor passará por exames. Pedimos que orem por ele”, escreveu, em post no Instagram.

Ela explicou que Bolsonaro segue na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde aguarda liberação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para visitar o hospital DF Star.

Leia Mais

Queda de Bolsonaro

Segundo Michelle, o ex-presidente teve uma “crise” de madrugada. Ele caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel no quarto em que está preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. (...) Só Deus”, contou.

Tópicos relacionados:

bolsonaro jair-bolsonaro michelle-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay