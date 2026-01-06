Assine
overlay
Início Política
SUGERIU GOLPE NO BRASIL

Nikolas ironiza denúncias por apologia a golpe: 'Preso por meme'

Representações contra o parlamentar se baseiam em publicações feitas por ele nas redes sociais em meio aos ataques dos Estados Unidos à Venezuela

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/01/2026 14:07 - atualizado em 06/01/2026 14:12

compartilhe

SIGA
x
Apoiador de Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tambÃ©m repercutiu a possÃ­vel candidatura do sertanejo. â??Gente, que cachaÃ§a Ã© essa que o Gusttavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente?
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) crédito: ReproduÃ§Ã£o redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu com ironia aos pedidos de que ele perca o mandato e seja preso. O mineiro é alvo de representações após sugerir intervenção dos Estados Unidos no Brasil semelhante à que ocorreu na Venezuela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A também deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) apresentou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) contra Nikolas e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta apologia de golpe de Estado.

Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT), acionou a Polícia Federal (PF) contra a dupla e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pedindo a abertura de um inquérito para investigar supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

“Maduro não deve ser preso por ser um ditador, mas eu devo ser preso por um meme. Vão se lascar, vão”, escreveu o deputado, nas redes sociais.

Denúncias contra Nikolas

As representações contra o parlamentar se baseiam em publicações feitas por ele nas redes sociais em meio aos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, em que o presidente Nicolás Maduro foi capturado e levado a Nova York.

Leia Mais

Um dos posts é uma montagem com soldados americanos levando preso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que Nikolas comentou: “Ô, Deus”, com emoji de reza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em outra publicação, o deputado escreveu, em inglês: “Que todos os ditadores na América Latina, sejam presidentes ou juízes, tenham o mesmo destino [de Maduro]”.

Tópicos relacionados:

lula nikolas-ferreira venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay