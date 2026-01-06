Nikolas ironiza denúncias por apologia a golpe: 'Preso por meme'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu com ironia aos pedidos de que ele perca o mandato e seja preso. O mineiro é alvo de representações após sugerir intervenção dos Estados Unidos no Brasil semelhante à que ocorreu na Venezuela.

A também deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) apresentou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) contra Nikolas e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta apologia de golpe de Estado.

Já o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT), acionou a Polícia Federal (PF) contra a dupla e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pedindo a abertura de um inquérito para investigar supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

“Maduro não deve ser preso por ser um ditador, mas eu devo ser preso por um meme. Vão se lascar, vão”, escreveu o deputado, nas redes sociais.

Denúncias contra Nikolas

As representações contra o parlamentar se baseiam em publicações feitas por ele nas redes sociais em meio aos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, em que o presidente Nicolás Maduro foi capturado e levado a Nova York.

Um dos posts é uma montagem com soldados americanos levando preso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que Nikolas comentou: “Ô, Deus”, com emoji de reza.

Em outra publicação, o deputado escreveu, em inglês: “Que todos os ditadores na América Latina, sejam presidentes ou juízes, tenham o mesmo destino [de Maduro]”.

