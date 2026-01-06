Pedro Rousseff sobre Nikolas: 'Chupeta precisa ser cassado'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) defendeu, em suas redes sociais, a cassação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após declarações do parlamentar que, segundo o petista, configurariam defesa de uma “intervenção militar” dos Estados Unidos no Brasil.

A crítica foi publicada nessa segunda-feira (5/1) e faz referência a comentários de Nikolas sobre a recente captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por forças norte-americanas.

“Nikolas acaba de pedir uma intervenção militar dos EUA no Brasil, com o objetivo de tomar o poder. Isso é extremamente grave: esse chupeta precisa ser cassado e preso urgentemente”, escreveu Pedro Rousseff ao reagir a um vídeo em que Nikolas comenta a atuação dos Estados Unidos no caso venezuelano.

Na gravação compartilhada por Pedro Rousseff, Nikolas critica o que chama de “intervenção seletiva” nas relações internacionais. Ele cita o episódio envolvendo a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, que recebeu apoio do governo brasileiro para deixar o país.

“Quando o Lula manda um jatinho da FAB, com o nosso dinheiro, para buscar uma condenada por corrupção e evitar que ela fosse presa, ninguém fala nada. Aí está tudo bem?”, questionou o deputado durante agenda em Belo Horizonte (MG), nessa segunda-feira (5/1).

Ao comentar diretamente a captura de Maduro, Nikolas afirmou que não se tratava da prisão de um chefe de Estado legítimo. “Não foi um presidente que foi preso, foi um bandido, um criminoso que foi preso”, disse. Segundo ele, a ação representaria um “primeiro passo” rumo à liberdade na Venezuela. “O que as pessoas precisam focar, e eu acho que todos estão focando, pelo menos os venezuelanos, é que isso é um respiro, é um passo, é o primeiro passo para uma caminhada de liberdade”, afirmou.

Denúncia na PGR

Nikolas e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram denunciados à Procuradoria-Geral da República (PGR) após o parlamentar publicar uma montagem que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo preso por militares dos Estados Unidos. Na mesma agenda, Nikolas minimizou a repercussão da publicação e afirmou que a postagem não passa de “um meme”.