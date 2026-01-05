BH: Manifestantes protestam contra intervenção dos EUA na Venezuela

Centenas de pessoas se reuniram em Belo Horizonte em uma manifestação de apoio ao presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, na tarde desta segunda-feira (5/1). O chefe de estado foi preso durante uma ação militar realizada pelos Estados Unidos, na madrugada deste sábado (3/1). O grupo também demonstrou solidariedade à presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

Entoando frases de efeito contra a intervenção comandada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em apoio à ao povo venezuelano e também à população da Palestina, os manifestantes se concentraram na Praça Sete, no Hipercentro de Belo Horizonte. Em um ato simbólico, o grupo queimou e pisou em bandeiras dos EUA.

O ato contou, majoritariamente, com a presença de muitos estudantes. Alguns políticos mineiros, como o deputado federal Rogério Correia e o ex-deputado Nilmário Miranda, ambos do PT, participram do ato. Alguns venezuelanos também marcaram presença na Praça Sete.

"Aqui não esta em discussão se concordamos ou discordamos do governo Maduro ou da Revolucao Bolivariana; o que uniu todas as posições políticas que participaram da convocação do ato é a defesa da autodeterminação dos povos, isto é, o povo do pais é que determina os rumos a se tomar", explica uma das organizadoras da manifestação, Dirlene Marques, que é professora aposentada da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e integrante do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino.

"O ataque a Venezuela, país soberano que tem seu território invadido e seu presidente e esposa sendo seqüestrados e levados como prisioneiros para os EUA, é algo que unifica amplos setores políticos. Foi uma ação que viola todas as leis internacionais. Se este tipo de aço for naturalizado, o mundo tem um retrocesso no tempo onde imperava a lei do mais forte", prossegue a professora.