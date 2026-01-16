Bolsonaro tem episódios de soluço em primeira noite na Papudinha

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a primeira noite detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, com episódios de soluço e sem contato com outros presos. Ele foi transferido para a unidade na tarde desta quinta-feira (15/1).





Segundo informações obtidas pela Folha, até a manhã desta sexta-feira (16/1) o ex-presidente não havia apresentado queixas.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques, que também cumprem pena pela trama golpista, dividem outra unidade semelhante no local, mas também não tiveram contato com Bolsonaro.





O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a transferência de Bolsonaro da Superintendência da PF para a Papudinha nesta quinta.

O ministro também ordenou que Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado, seja submetido imediatamente à junta médica oficial, composta por médicos da PF, para avaliação do seu quadro clínico de saúde.

Depois disso, Moraes decidirá se mantém o ex-presidente na Papudinha ou determina a sua transferência para um hospital penitenciário. Essa avaliação antecede a análise do novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa.

A ordem do ministro ocorre após uma extensa série de reclamações da família, de apoiadores e da defesa do ex-presidente. Nas últimas semanas, a defesa fez, entre outros pedidos, solicitação de uma SmartTV e a redução do ruído do ar-condicionado.

A pressão aumentou após ele sofrer uma queda, na semana passada, na qual sofreu traumatismo craniano leve, segundo exame médico.

Apesar de ter transferido Bolsonaro para instalações mais amplas, Moraes disse que o cumprimento da pena não é uma "estadia hoteleira" ou uma "colônia de férias", e rebateu as críticas dos filhos do ex-presidente sobre as condições da sala de Estado Maior da PF.

Nas novas instalações, Bolsonaro continua tendo direito a assistência médica 24 horas e às visitas de seus médicos sem necessidade de aval prévio. Também vai seguir fazendo as sessões de fisioterapia e recebendo alimentação especial.

A cela comporta quatro pessoas, mas será usada apenas para o ex-presidente.